У російському Ангарську горить найбільший нафтохімічний комбінат

Спалахнула технологічна установка теплообмінника

Вранці 27 листопада спалахнула пожежа на промисловому майданчику Ангарського нафтохімічного комбінату.

Про це повідомили у ГУ МНС Росії по Іркутській області.

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За інформацією рятувальників, спалахнула технологічна установка теплообмінника.

На момент прибуття пожежних площа займання становила 200 квадратних метрів.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

“Проводиться охолодження обладнання та устаткування, гасіння продовжується за допомогою спеціальних засобів. Надходження матеріалів в установку перекрито, відбувається подальше вигоряння пального, що залишилося”, – сказано в повідомленні.

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Ангарська нафтохімічна компанія – найбільше підприємство у Східному Сибіру з переробки та випуску нафтопродуктів, входить до складу «Роснефти». АНХК є одним із 10 найбільших нафтопереробних підприємств країни, щорічно на підприємстві переробляється до 9 мільйонів тонн нафти.