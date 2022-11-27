У російському Ангарську горить найбільший нафтохімічний комбінат

У російському Ангарську горить найбільший нафтохімічний комбінат

Спалахнула технологічна установка теплообмінника

Вранці 27 листопада спалахнула пожежа на промисловому майданчику Ангарського нафтохімічного комбінату.

Про це повідомили у ГУ МНС Росії по Іркутській області.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За інформацією рятувальників, спалахнула технологічна установка теплообмінника.

На момент прибуття пожежних площа займання становила 200 квадратних метрів.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

“Проводиться охолодження обладнання та устаткування, гасіння продовжується за допомогою спеціальних засобів. Надходження матеріалів в установку перекрито, відбувається подальше вигоряння пального, що залишилося”, – сказано в повідомленні.

Ангарська нафтохімічна компанія – найбільше підприємство у Східному Сибіру з переробки та випуску нафтопродуктів, входить до складу «Роснефти». АНХК є одним із 10 найбільших нафтопереробних підприємств країни, щорічно на підприємстві переробляється до 9 мільйонів тонн нафти.

  • 1
  • 27.11.2022 09:04
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
09:04
У російському Ангарську горить найбільший нафтохімічний комбінат
Світ
08:38
Кім Чен Ин вдруге з'явився на публіці з дочкою
Україна
07:48
Росіяни вночі обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя
Україна
07:31
Можливі нові обстріли і блекаути: українців закликали запастися їжею і водою
Світ
18:29
Раптова смерть Макея: глава МЗС Білорусі міг брати участь у змові проти Лукашенка
Україна
12:35
ЗСУ готують наступ на Мелітополь: десятки тисяч окупантів можуть опинитися в казані
Україна
11:56
В Україні змінено тактику відключень світла: електромережі не вистачає ще 25% енергії
Україна
11:48
В Херсон подано електрику
Світ
11:05
Кремль хоче вбити Лукашенка та втягнути білоруську армію у війну з Україною
Україна
10:44
У Києві протягом доби повністю повернеться вода, тепло і зв'язок
Україна
09:57
Росія обстрілює Україну ядерними ракетами без бойового заряду: стала відома причина
Україна
08:56
Чи буде наступ з Білорусі у кінці листопада: в ГУР відповіли
Світ
08:31
Токаєв офіційно став президентом Казахстану та пообіцяв нові вибори
Україна
07:44
Росіяни несуть великі втрати на Луганщині: лікарні і морги переповнені
Світ
20:20
Кулеба наполягає, що у Польщі впала не українська ракета: доказів зворотного немає

Головне

Україна
07:48
Росіяни вночі обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя
Україна
07:31
Можливі нові обстріли і блекаути: українців закликали запастися їжею і водою
Світ
18:29
Раптова смерть Макея: глава МЗС Білорусі міг брати участь у змові проти Лукашенка
Україна
11:48
В Херсон подано електрику
Світ
11:05
Кремль хоче вбити Лукашенка та втягнути білоруську армію у війну з Україною
Світ
08:31
Токаєв офіційно став президентом Казахстану та пообіцяв нові вибори
Україна
07:44
Росіяни несуть великі втрати на Луганщині: лікарні і морги переповнені
Світ
20:20
Кулеба наполягає, що у Польщі впала не українська ракета: доказів зворотного немає
Світ
18:34
Путін все ще хоче взяти Київ і готовий воювати, не зважаючи на втрати: розкрито плани диктатора
Світ
17:29
Німеччина веде переговори з союзниками щодо передачі Україні комплексів ППО Patriot
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
У російському Ангарську горить найбільший нафтохімічний комбінат
Світ
27.11.2022 09:04
ТОР
Кім Чен Ин вдруге з’явився на публіці з дочкою
Світ
27.11.2022 08:38
ТОР
Росіяни вночі обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя
Україна
27.11.2022 07:48

Популярне

ТОР
«Своїх не кидаємо» замість «з Новим роком»: Москву до свят прикрасять символами війни
25.11.2022 11:48
ТОР
З Кремля йде куратор президентських виборів-2024 через псевдореферендуми
25.11.2022 10:17
ТОР
Китай був у курсі планів Путіна вторгнутися в Україну: Пекін та Москва підписали угоду
25.11.2022 12:11

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com