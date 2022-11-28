Після смерті Макея Лукашенко замінив кухарів, обслугу та охорону

Після смерті Макея Лукашенко замінив кухарів, обслугу та охорону

Лукашенко нібито змінив кухарів та обслугу

Раптова смерть глави МЗС Білорусі Володимира Макея викликала паніку в білоруських номенклатурних колах і сильно вразила самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомив російський опозиціонер Леонід Невзлін.

Він зазначив, що Макей був, по суті, другою людиною в державі.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За словами Невзліна, білоруський диктатор розпорядився замінити своїх кухарів, обслугу та охорону. Його дітям було надано додаткову охорону.

“Диктатор нікому не довіряє. Небезпідставно він вважає, що після Макея пишний похорон може влаштувати вже йому”, – зазначив опозиціонер.

Він також пояснив, що президента РФ Володимира Путіна не влаштовує затримка із вступом білоруської армії у війну проти України, тому Кремль готовий задіяти усі важелі для тиску на білоруський режим.

Також Невзлін стверджує з посиланням на свої джерела, близькі до російських спецслужб, що Макей помер у результаті отруєння отрутою, розробленою у спецлабораторії ФСБ. Клінічна картина у таких випадках нібито відповідає смерті від інфаркту, інсульту чи серцевої недостатності.

Як повідомляли Vlasti, Інститут глобальних загроз та демократичних досліджень імені Роберта Лансінга повыдомив, що за дорученням президента Росії Володимира Путіна російська військова розвідка може спробувати найближчими днями вбити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка або імітувати замах на нього.

У Білорусі 26 листопада у віці 64 років помер глава МЗС республіки Володимир Макей, за непідтвердженими даними, його смерть могла бути насильницькою.

  • 857
  • 28.11.2022 17:35
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
17:35
Після смерті Макея Лукашенко замінив кухарів, обслугу та охорону
Україна
17:12
Україна провела тестовий імпорт електроенергії з Румунії
Україна
16:58
Воюємо з терористами: 97% російських цілей в Україні були цивільними
Світ
11:55
В Ірані заарештували племінницю аятоли Алі Хаменеї
Україна
11:29
Росія готує новий ракетний удар: в Чорному морі з'явилися носії “Калібрів”
Світ
10:41
Україна може отримати від США дешеві високоточні снаряди з дальністю до 150 км
Україна
08:52
Окупанти на Херсонщині чекають наступу ЗСУ через Дніпро і з Кінбурнської коси
Україна
08:24
Окупанти заявили, що не покинуть Запорізьку АЕС та Енергодар
Україна
07:28
ЗСУ завдали окупантам значних втрат під Запоріжжям
Світ
07:10
У російському Омську масштабно палає торговий центр: над містом густий стовп диму
Світ
06:35
Російський Газпром вирішив консервувати обладнання на газопроводах
Україна
06:17
З Нової Каховки виїхали всі активні колаборанти
Світ
19:33
Токаєв прилетів до Москви наступного дня після інавгурації
Світ
17:36
Росія активно щось вивозить з Китаю транспортними літаками: рейси кожного дня
Світ
17:06
У Бєлгороді співробітників МВС змусили власним коштом підготуватися до війни

Головне

Україна
17:12
Україна провела тестовий імпорт електроенергії з Румунії
Світ
10:41
Україна може отримати від США дешеві високоточні снаряди з дальністю до 150 км
Україна
08:24
Окупанти заявили, що не покинуть Запорізьку АЕС та Енергодар
Світ
19:33
Токаєв прилетів до Москви наступного дня після інавгурації
Світ
17:36
Росія активно щось вивозить з Китаю транспортними літаками: рейси кожного дня
Україна
16:16
Росіяни готуються залишити Запорізьку АЕС, – Енергоатом
Світ
12:01
Російський метод ведення війни більше не працює, – глава Пентагону
Україна
07:48
Росіяни вночі обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя
Україна
07:31
Можливі нові обстріли і блекаути: українців закликали запастися їжею і водою
Світ
18:29
Раптова смерть Макея: глава МЗС Білорусі міг брати участь у змові проти Лукашенка
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Після смерті Макея Лукашенко замінив кухарів, обслугу та охорону
Світ
28.11.2022 17:35
ТОР
Україна провела тестовий імпорт електроенергії з Румунії
Україна
28.11.2022 17:12
ТОР
Воюємо з терористами: 97% російських цілей в Україні були цивільними
Україна
28.11.2022 16:58

Популярне

ТОР
Токаєв прилетів до Москви наступного дня після інавгурації
27.11.2022 19:33
ТОР
У російському Ангарську горить найбільший нафтохімічний комбінат
27.11.2022 09:04
ТОР
Після смерті Макея Лукашенко замінив кухарів, обслугу та охорону
28.11.2022 17:35

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com