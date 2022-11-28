Після смерті Макея Лукашенко замінив кухарів, обслугу та охорону

Лукашенко нібито змінив кухарів та обслугу

Раптова смерть глави МЗС Білорусі Володимира Макея викликала паніку в білоруських номенклатурних колах і сильно вразила самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомив російський опозиціонер Леонід Невзлін.

Він зазначив, що Макей був, по суті, другою людиною в державі.

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За словами Невзліна, білоруський диктатор розпорядився замінити своїх кухарів, обслугу та охорону. Його дітям було надано додаткову охорону.

“Диктатор нікому не довіряє. Небезпідставно він вважає, що після Макея пишний похорон може влаштувати вже йому”, – зазначив опозиціонер.

Він також пояснив, що президента РФ Володимира Путіна не влаштовує затримка із вступом білоруської армії у війну проти України, тому Кремль готовий задіяти усі важелі для тиску на білоруський режим.

Також Невзлін стверджує з посиланням на свої джерела, близькі до російських спецслужб, що Макей помер у результаті отруєння отрутою, розробленою у спецлабораторії ФСБ. Клінічна картина у таких випадках нібито відповідає смерті від інфаркту, інсульту чи серцевої недостатності.

Як повідомляли Vlasti, Інститут глобальних загроз та демократичних досліджень імені Роберта Лансінга повыдомив, що за дорученням президента Росії Володимира Путіна російська військова розвідка може спробувати найближчими днями вбити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка або імітувати замах на нього.

У Білорусі 26 листопада у віці 64 років помер глава МЗС республіки Володимир Макей, за непідтвердженими даними, його смерть могла бути насильницькою.