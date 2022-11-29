Будинки затряслися: під Челябінськом у Росії прогримів потужний вибух
Жителі одразу кількох районів Челябінська повідомили про сильний вибух, після якого в небо піднявся величезний стовп диму.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
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Також люди у чатах та соцемережах діляться враженнями від інциденту.
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“Найсильніший вибух на карликанівському кар’єрі. Тряслися вікна, гойдалися люстри”.
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“Почула вибух, вдома все затремтіло. З північного боку піднявся дим”.
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“Було чути гучний хлопок, від якого сильно захитався будинок”.
У МНС повідомили, що виїхали до Новосиньоглазового у район кар’єру з виробництва щебеню. Імовірно, щось вибухнуло там.
Інші подробиці події поки що невідомі.
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- 29.11.2022 15:02
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