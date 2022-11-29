Будинки затряслися: під Челябінськом у Росії прогримів потужний вибух

Будинки затряслися: під Челябінськом у Росії прогримів потужний вибух
Жителі одразу кількох районів Челябінська повідомили про сильний вибух, після якого в небо піднявся величезний стовп диму.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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Також люди у чатах та соцемережах діляться враженнями від інциденту.

  • “Найсильніший вибух на карликанівському кар’єрі. Тряслися вікна, гойдалися люстри”.

  • “Почула вибух, вдома все затремтіло. З північного боку піднявся дим”.

  • “Було чути гучний хлопок, від якого сильно захитався будинок”.

У МНС повідомили, що виїхали до Новосиньоглазового у район кар’єру з виробництва щебеню. Імовірно, щось вибухнуло там.

Інші подробиці події поки що невідомі.

Потужний вибух почули у різних районах Челябинську

Потужний вибух почули у різних районах Челябінську

  • 962
  • 29.11.2022 15:02
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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