Будинки затряслися: під Челябінськом у Росії прогримів потужний вибух

Жителі одразу кількох районів Челябінська повідомили про сильний вибух, після якого в небо піднявся величезний стовп диму.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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Також люди у чатах та соцемережах діляться враженнями від інциденту.

“Найсильніший вибух на карликанівському кар’єрі. Тряслися вікна, гойдалися люстри”.

“Почула вибух, вдома все затремтіло. З північного боку піднявся дим”.

“Було чути гучний хлопок, від якого сильно захитався будинок”.

У МНС повідомили, що виїхали до Новосиньоглазового у район кар’єру з виробництва щебеню. Імовірно, щось вибухнуло там.

Інші подробиці події поки що невідомі.

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