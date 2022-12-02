У Росії в Приморському краї розбився винищувач МіГ-31. Відео

У Росії в Приморському краї розбився винищувач МіГ-31. Відео
У Приморському краї РФ розбився винищувач МіГ-31, екіпаж катапультувався.

Про це повідомило ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах.

За словами співрозмовника агентства, літак упав у лісі неподалік села Олексіївка. Екіпаж катапультувався, стан льотчиків з’ясовується.

Інформацію про катастрофу літака підтвердили у Східному військовому окрузі. Там заявили, що винищувач виконував плановий навчально-тренувальний політ. До місця події направлені гелікоптери Мі-8 пошуково-рятувальної служби.

У прес-службі додали, що МіГ-31 виконував політ без боєкомплекту та впав у безлюдному місці. Причиною аварії могла стати технічна несправність.

  • 8
  • 02.12.2022 10:15
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
10:15
У Росії в Приморському краї розбився винищувач МіГ-31. Відео
Світ
09:20
Російська армія вже не здатна вести масштабні наступи: названі причини
Світ
08:49
Лукашенко вигадав загрозу вторгнення НАТО, щоб не вступити у війну в Україні, - ISW
Світ
07:40
З Бурятії на війну в Україну відправлять шаманів із юртами
Україна
07:16
Вночі росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю
Україна
18:41
ЗСУ нанесли удари по окупантам під Запоріжжям: Генштаб озвучив втрати ворога
Україна
18:23
Окупанти виводять війська і адміністрації з населених пунктів в Запорізькій області
Україна
17:20
Всі країни НАТО погодилися з необхідністю вступу України до альянсу
Україна
17:01
Одіозний бізнесмен з Дрогобича Микола Лагодич, який підкуповував виборців і влаштував стрілянину, втік з України
Україна
16:16
Окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю
Світ
15:18
ЄС погоджує стелю ціни на російську нафту в $60
Світ
13:05
Під Москвою велика пожежа на підприємстві: над містом стовп чорного диму
Світ
12:07
Лавров звинуватив ОБСЄ у роботі на українську розвідку
Світ
11:54
З полігону в Білорусі втекли російські солдати зі зброєю
Світ
09:47
Сі Цзіньпін закликав припинити війну в Україні

Головне

Україна
07:16
Вночі росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю
Україна
18:41
ЗСУ нанесли удари по окупантам під Запоріжжям: Генштаб озвучив втрати ворога
Україна
18:23
Окупанти виводять війська і адміністрації з населених пунктів в Запорізькій області
Україна
16:16
Окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю
Світ
15:18
ЄС погоджує стелю ціни на російську нафту в $60
Світ
09:47
Сі Цзіньпін закликав припинити війну в Україні
Україна
09:08
Туреччина може розгорнути біля берегів України плавучі електростанції
Україна
06:55
США уклали контракт на $1,2 млрд на закупівлю ППО NASAMS для України
Світ
06:45
Франція розпочала роботу над створенням спецтрибуналу з військових злочинів Росії в Україні
Україна
16:35
СБУ провела обшуки у Мураєва: знайдено гроші і зброю
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
У Росії в Приморському краї розбився винищувач МіГ-31. Відео
Україна
02.12.2022 10:15
ТОР
Російська армія вже не здатна вести масштабні наступи: названі причини
Світ
02.12.2022 09:20
ТОР
Лукашенко вигадав загрозу вторгнення НАТО, щоб не вступити у війну в Україні, – ISW
Світ
02.12.2022 08:49

Популярне

ТОР
Росіяни перестали підтримувати війну: більшість хоче переговорів із Україною
30.11.2022 19:04
ТОР
У російській Пермі горить найбільша у регіоні ТЕЦ
30.11.2022 11:16
ТОР
З Бурятії на війну в Україну відправлять шаманів із юртами
02.12.2022 07:40

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com