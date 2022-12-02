У Росії в Приморському краї розбився винищувач МіГ-31. Відео

У Приморському краї РФ розбився винищувач МіГ-31, екіпаж катапультувався.

Про це повідомило ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах.

За словами співрозмовника агентства, літак упав у лісі неподалік села Олексіївка. Екіпаж катапультувався, стан льотчиків з’ясовується.

Інформацію про катастрофу літака підтвердили у Східному військовому окрузі. Там заявили, що винищувач виконував плановий навчально-тренувальний політ. До місця події направлені гелікоптери Мі-8 пошуково-рятувальної служби.

У прес-службі додали, що МіГ-31 виконував політ без боєкомплекту та впав у безлюдному місці. Причиною аварії могла стати технічна несправність.

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