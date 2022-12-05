Українським дипломата знов шлють очі вбитих тварин

Українським дипломата знов шлють очі вбитих тварин
Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані українським дипломатичним установам.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Нові посилки призначалися посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Розпочато слідчі дії.

Загалом вже зафіксовано 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах.

Як повідомляли Vlasti, після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки з очима тварин.

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  • 05.12.2022 11:28
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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