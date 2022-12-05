Українські безпілотники погрожують Москві: у Росії паніка через вибухи на військових аеродромах

Російські пропагандисти вважають, що українскі безпілотники можуть вдарити по Москві

Безпілотники, які нібито здійснили наліт на аеродроми в Дягілєві та Енгельсі, летіли 700 км, а до Москви від місця передбачуваного пуску їм потрібно було пролетіти лише 640 км.

Про це написав російський пропагандистський ресурс Readovka.

Там вважають, що безпілотники, які сьогодні вранці вдарили по двом авіабазам в Дягілєво Рязанській області та Енгельсі Саратовській, ймовірно, були запущені з Харківської області.

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«Таким чином, до Рязанської області першому потрібно було пролетіти приблизно 566 км, до Саратовської – близько 700. Враховуючи розкид ударів, Readovka зробила висновок, що в радіус їхньої дії потрапляє зокрема Москва, а сам він, ймовірно, може досягати 1000 км ”, – сказано у повідомленні.

Також пропагандисти назвали можливі удари по аеродромах «терористичними».

«Можна було б говорити, що дві події в один день – це випадковість, але на обох аеродромах (це загальнодоступна інформація) знаходяться частини дальньої авіації, яка використовується для завдання ударів по об’єктах енергосистеми України», – журяться пропагандисти.

Нагадаємо, сьогодні невідомі безпілотники завдали ударів по авіабазах у Дягілєво та Енгельсі. У першому випадку вибухнув бензовоз, забравши з собою життя трьох людей, а в другому випадку, за деякими даними, БПЛА завдав шкоди двом літакам Ту-95.