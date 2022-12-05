Масований ракетний удар по Україні: куди влучили окупанти

Масований ракетний удар по Україні: куди влучили окупанти

Зафіксовано влучання в енергоооб’єкти в трьох областях

В результаті масованої ракетної атаки на Україну зафіксовано влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку.

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Шмигаль наголосив, що енергетична система країни функціонує та залишається цілісною.

“Терористична країна Росія спробувала знову реалізувати свій злочинний план — занурити Україну в темряву та холод. Завдяки героїчним ЗСУ та силам ППО ворогу вкотре не вдалося задумане”, – зазначив прем’єр.

Як повідомляли Vlasti, 5-го грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України, випустивши більше 70 ракет. Понад 60 було збито силами ППО.

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  • 05.12.2022 18:03
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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