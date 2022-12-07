Кремль підготував три сценарії у відповідь на стелю цін на нафту

У Росії розглядають три варіанти відповіді на введеня стелі цін на нафту

Російська влада розглядає три сценарії відповіді на введення країнами G7 та ЄС стелі цін на імпорт нафти з Росії, проект указу президента обговорюється його адміністрацією з кабміном.

Про це повідомили Ведомости з посиланням на два близькі до уряду джерела.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Газета називає такі варіанти:

Повна заборона на продаж нафти країнам, які підтримали обмеження, у тому числі якщо вони купують сировину в Росії не безпосередньо, а через держави-посередники або навіть їхній ланцюжок. Наприклад, блокуватиметься постачання нафти, якщо формально сировину купує нейтральна країна, але її кінцевим одержувачем стане член G7.

Заборона експорту за контрактами, що включають умову стелі цін, незалежно від того, яка країна є одержувачем.

Введення індикативної ціни (визначення максимального дисконту) російської нафти Urals до еталонного сорту Brent, зі збільшенням дисконту продаж буде заборонено.

Джерела видання зазначили, що поки жоден зі сценаріїв не був схвалений, можливі інші варіанти або їхня комбінація. Напередодні, 6 грудня, це питання мало обговорюватися на нараді у президента Росії, у тому числі за участю нафтових компаній, уточнив співрозмовник видання.

Нагадаємо, з 5 грудня набуло чинності ембарго на морські поставки нафти з Росії до країн Європейського союзу і почала діяти стеля цін на російську нафту, яку схвалили країни G7, ЄС та Австралія.