Путін готує умови для затяжної війни в Україні

Путін готує умови для затяжної війни в Україні

Путін вважає, що продовжує імперську справу Петра Першого

Президент Росії Володимир Путін створює умови для тривалої завойовницької війни в Україні.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Під час зустрічі з Радою при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини (РПЛ) Путін зазначив, що «спецоперація» в Україні може бути «тривалим процесом» і що придбання нових територій є значним результатом цього процесу для Росії.

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Також президент РФ Путін вигідно порівняв себе з російським царем Петром Великим, зазначивши, що Росія тепер контролює Азовське море, що також виборював Петро.

На думку ISW, це посилання на російську імперську історію явно визначає поточні цілі російського диктатора в Україні як відверто імперіалістичні та все ще максималістські.

«Путін привчає внутрішню аудиторію чекати затяжної, болісної війни в Україні, яка спрямована на завоювання додаткових українських територій», – йдеться у звіті.

В ISW раніше зазначали, що Кремль із літа створює інформаційні умови для затягування війни в Україні після похмурих невдач російських сил у забезпеченні та збереженні своїх основних цілей.

Як повідомляли Vlasti, президент РФ Володимир Путін заявив, що «спеціальна військова операція» в Україні може стати тривалим процесом, який вже має успіх – захоплені території.

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  • 08.12.2022 07:00
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