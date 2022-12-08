Узбекистан відмовився від газового союзу з Росією та Казахстаном

Узбекистан відмовився від газового союзу з Росією та Казахстаном

В Узбекистані наголосили, що не хочуть змішувати бізнес з політикою

Міністр енергетики Узбекистану Жорабек Мірзамахмудов різко засудив російську пропозицію щодо «газового союзу», наголосивши, що Ташкент не погодиться на політичні умови, які загрожують його національним інтересам.

Про це повідомило Reuters.

Минулого місяця Росія заявила, що обговорює газовий союз із Казахстаном та Узбекистаном для підтримки поставок між трьома країнами.

Це частина зміни стратегії Москви після її вторгнення до України та різкого скорочення залежності Євросоюзу від російських енергоресурсів.

«Навіть якщо буде укладено газову угоду з Росією, це не означає союз», – сказав Мірзамахмудов.

Він уточнив, що велися переговори про постачання російського газу трубопроводом через Казахстан, але це буде «технічний контракт», а не союз.

«Якщо ми імпортуємо газ із іншої країни, ми співпрацюємо лише на основі комерційного договору купівлі-продажу. Ми ніколи не підемо на політичні умови в обмін на газ», – наголосив узбецький міністр.

Видання зауважило, що холодне ставлення Узбекистану до російської пропозиції відображає зростаючі труднощі Москви у нав’язуванні своєї волі іншим колишнім радянським республікам у той час, коли вона сама все більше ув’язує у війні в Україні.

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  • 08.12.2022 14:27
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