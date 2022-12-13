Росія нарешті вигадала відповідь на стелю цін на нафту

Російська влада підготувала список заходів у відповідь на введення стелі цін на нафту, що експортується з РФ.

Про це повідомили “Вєдомості” з посиланням на відповідний проект президентського указу.

З документа випливає, що буде заборонено продаж нафти за таких умов:

Якщо в контракті як одержувач зазначено країну, що приєдналася до стелі (її встановили на позначці 60 доларів за барель);

Якщо у контракті стеля фігурує як умова, чи встановлюються референтні ціни, рівні їй.

У проекті указу також є пункт, який дозволяє з дозволу уряду обходити будь-які заборони на проведення угод.

Як повідомляли Vlasti, прогнози Росії, згідно з якими запровадження 5 грудня ембарго Євросоюзу та стелі цін G7 на нафту з РФ призведуть до різкого зростання нафтових котирувань, не виправдалися.