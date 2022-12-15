У Росії прогримів вибух і спалахнула пожежа на найбільшому в Сибіру нафтопереробному заводі

Попередня пожежа на нафтозаводі в Ангарську була наприкінці листопада

У російському Ангарську прогримів вибух і спалахнула пожежа на найбільшому у Східному Сибіру нафтопереробному заводі.

Про це повідомило Сибір.Реалії.

Вибух був такої сили, що його зафіксували сейсмографи. Він викликав паніку у місцевих жителів, багато з яких спочатку подумали, що почався землетрус.

Пожежа охопила заводську технологічну установку, її площа склала близько 2,5 тисяч квадратних метрів. Двоє мешканців загинули, четверо постраждали, їх доправили до медсанчастини №36. Один поранений госпіталізований у стані середньої тяжкості, решта отримали медичну допомогу амбулаторно.

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