У Росії прогримів вибух і спалахнула пожежа на найбільшому в Сибіру нафтопереробному заводі

У Росії прогримів вибух і спалахнула пожежа на найбільшому в Сибіру нафтопереробному заводі

Попередня пожежа на нафтозаводі в Ангарську була наприкінці листопада

У російському Ангарську прогримів вибух і спалахнула пожежа на найбільшому у Східному Сибіру нафтопереробному заводі.

Про це повідомило Сибір.Реалії.

Вибух був такої сили, що його зафіксували сейсмографи. Він викликав паніку у місцевих жителів, багато з яких спочатку подумали, що почався землетрус.

Пожежа охопила заводську технологічну установку, її площа склала близько 2,5 тисяч квадратних метрів. Двоє мешканців загинули, четверо постраждали, їх доправили до медсанчастини №36. Один поранений госпіталізований у стані середньої тяжкості, решта отримали медичну допомогу амбулаторно.

  • 632
  • 15.12.2022 08:32
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
08:58
Названо причини скасування щорічного послання Путіна до Федеральних зборів
Світ
08:32
У Росії прогримів вибух і спалахнула пожежа на найбільшому в Сибіру нафтопереробному заводі
Світ
19:09
У Кремлі масштабний спалах грипу: Путіна ізолюють у бункері
Україна
15:52
Як Україні пережити зиму: Зеленський назвав шість проблем
Світ
15:37
Білорусь перекинула до кордону з Україною бригаду сил спецоперацій
Світ
12:34
Інтереси Путіна та еліт розійшлися: у Росії зрозуміли, що війну програно
Україна
12:11
Макрон оголосив про угоду щодо відведення всього озброєння з Запорізької АЕС
Світ
11:54
Росія нарешті вигадала відповідь на стелю цін на нафту
Світ
11:30
США провели випробування новітньої гіперзвукової ракети
Світ
10:51
Могли б замінити Intel і AMD: Китай відмовився поставляти Росії сучасні процесори Loongson
Світ
10:37
Північна Корея готова випробувати ядерну зброю
Світ
09:25
Названо причину скасування традиційної прес-конференції Путіна
Світ
09:08
У Брянській області РФ у районах військових частин уночі прогриміли вибухи
Світ
08:02
Країни G7 домовилися притягнути Путіна до відповідальності за війну в Україні
Україна
14:17
Відновлення продажів у ЖК в Одесі

Головне

Світ
08:32
У Росії прогримів вибух і спалахнула пожежа на найбільшому в Сибіру нафтопереробному заводі
Світ
12:34
Інтереси Путіна та еліт розійшлися: у Росії зрозуміли, що війну програно
Україна
12:11
Макрон оголосив про угоду щодо відведення всього озброєння з Запорізької АЕС
Світ
09:25
Названо причину скасування традиційної прес-конференції Путіна
Світ
09:08
У Брянській області РФ у районах військових частин уночі прогриміли вибухи
Світ
13:45
Німеччина пообіцяла Україні більше зброї, переговори щодо танків продовжуються
Україна
07:43
Удари по окупантах в Мелітополі: близько 200 загиблих і багато поранених
Україна
20:00
У Мелітополі пролунала серія потужних вибухів
Україна
18:17
Ми будемо здатні на все і не будемо ні в кого питати, де бити ворога, – Данілов
Світ
11:36
Білорусь погодилася на транзит зерна з України без жодних попередніх умов
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Названо причини скасування щорічного послання Путіна до Федеральних зборів
Світ
15.12.2022 08:58
ТОР
У Росії прогримів вибух і спалахнула пожежа на найбільшому в Сибіру нафтопереробному заводі
Світ
15.12.2022 08:32
ТОР
У Кремлі масштабний спалах грипу: Путіна ізолюють у бункері
Світ
13.12.2022 19:09

Популярне

ТОР
У Кремлі масштабний спалах грипу: Путіна ізолюють у бункері
13.12.2022 19:09
ТОР
Росія нарешті вигадала відповідь на стелю цін на нафту
13.12.2022 11:54
ТОР
У Брянській області РФ у районах військових частин уночі прогриміли вибухи
13.12.2022 09:08

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com