Беспілотник уразив пункт управління авіабазою у Енгельсі

В результаті ракетної атаки БПЛА по місцю дислокації 6950-ї авіабази в російському Енгельсі (в/ч 06987) вражено пункт управління базою.

Про це повідомила група зовнішнього моніторингу tZE.

За наявною інформацією, БПЛА випустив дві ракети, одна з яких була збита системою ППО, а друга вразила ціль.

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“В результаті попадання ракети загинула вся чергова зміна ПУ (4 військовослужбовці). БПЛА залишив зону ППО неушкодженим”, – сказано в повідомленні.

Як повідомляли Vlasti, у російському місті Енгельс Саратовської області в районі аеродрому, де розміщуються літаки стратегічної авіації РФ, була оголошена повітряна тривога і пролунали вибухи.