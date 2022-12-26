У російському Енгельсі на аеродромі пролунали вибухи і здійнялася пожежа: є загиблі

У російському Енгельсі на аеродромі пролунали вибухи і здійнялася пожежа: є загиблі

Аеродром стратегічної авіації в Енгельсі атаковано вже вдруге за місяць

У російському місті Енгельс Саратовської області в районі аеродрому, де розміщуються літаки стратегічної авіації РФ, була оголошена повітряна тривога і пролунали вибухи.

Про це повідомила Baza та місцеві Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, пролунали достатньо гучні вибухи. Також це підтверджують відео, що з’явилися у мережі.

Площа пожежі після вибуху становила 120 квадратних метрів.

За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо були госпіталізовані.

Згодом губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін підтвердив інцидент та заявив, що «загрози для жителів абсолютно немає”. Також він назвав брехнею інформацію про евакуацію міста, яка стала поширюватись в місцевих чатах та пабліках.

“Усі історії про евакуацію з міста – нахабна брехня, створена далеко за межами країни. Об’єкти цивільної інфраструктури не постраждали. Відомості про подію на військовому об’єкті перевіряють силові структури», – написав він.

Але що саме сталося, Бусаргін не уточнив.

У Міноборони РФ заявили, що в ніч проти 26 грудня сили ППО нібито збили український безпілотник під час підльоту до військового аеродрому «Енгельс» у Саратовській області.

За даними відомства, внаслідок падіння уламків безпілотника «отримали смертельні поранення» троє військовослужбовців. Літаки нібито не постраждали.

Як повідомляли Vlasti, 5 грудня невідомі безпілотники завдали ударів по авіабазах у Дягілєво та Енгельсі. У першому випадку вибухнув бензовоз, забравши з собою життя трьох людей, а в другому випадку, за деякими даними, БПЛА завдав шкоди двом літакам Ту-95.

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  • 26.12.2022 07:17
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