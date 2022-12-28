Мелатонин: кому поможет гормон для сладкого сна?

Мелатонин: кому поможет гормон для сладкого сна?
Мелатонин — это гормон, который вырабатывается мозгом человека в условиях темноты.

Мелатонин — это гормон, который вырабатывается мозгом человека в условиях темноты. Его основное назначение — синхронизация циркадных ритмов (так называемых внутренних часов) и сна. Воздействие света в вечернее и ночное время может нарушать или блокировать синтез этого вещества, что становится причиной разных нарушений качества сна и бессонницы.

Чтобы восстановить нормальный уровень мелатонина, необходимо использовать специальные добавки. Они могут иметь животное или синтетическое происхождение. Такие средства считаются относительно безопасными для здоровья, и могут принести неоценимую пользу при:

  • Синдроме смены часовых поясов. Длительный перелет способен достаточно сильно нарушать самочувствие, вызывать проблемы со сном, дневную усталость, нарушения работы пищеварительного тракта и пр. Добавки мелатонина помогают справиться с такой проблемой. Они уменьшают симптомы смены часовых поясов и значительно улучшают качество и повышают количество сна.

  • Нарушении фазы засыпания-бодрствования. При такой проблеме человеку сложнее заснуть в обычное время и проснуться утром. Как правило, время засыпания сдвигается до 2-4 ночи и позже, а просыпания — до 10-13 часов. Ученые выяснили, что добавки мелатонина могут помочь в коррекции такого нарушения, они способствуют более быстрому засыпанию, более глубокому сну и положительно сказываются на общем состоянии в дневное время.

  • Некоторых нарушениях сна у детей и подростков. Многие дети и подростки страдают от нарушений сна, в группе риска находятся маленькие пациенты с атопическим дерматитом, астмой, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также с расстройством аутистического спектра. Добавки мелатонина могут использоваться для коррекции проблем со сном в дополнение к соблюдению строгого режима дня. Они улучшают время засыпания и сказываются на качестве общего сна, и при этом не наносят никакого вреда здоровью.

  • Тревожности в связи с хирургическим вмешательством. Такое неприятное ощущение является достаточно закономерным перед операцией и после нее, его фиксируют более чем у 80% пациентов. БАДы с мелатонином действительно эффективно снижают тревогу перед операцией, и ученые предполагают, что их использование может быть полезным и после хирургического вмешательства.

  • Сезонной депрессии. С наступлением поздней осени около 10% населения планеты сталкивается с симптомами сезонной депрессии. Несколько исследований показали, что такое состояние может провоцироваться сезонными изменениями освещения. И мелатонин может помочь в уменьшении его симптомов

Просмотреть большое количество самых разнообразных добавок мелатонина от лучших мировых производителей, в различных дозировках и формах выпуска вы можете здесь.

Также есть информация о том, что мелатонин может влиять на уровень гормона роста и поддерживать здоровье зрительной системы. Прочитать об этом более подробно можно по этой ссылке.

Многие люди с осторожностью относятся к добавкам с мелатонином, переживая о том, что они могут повлиять на работу их эндокринной системы и гормональный уровень. Но проверенные исследования продемонстрировали, что такие средства можно считать условно безопасными.

Такие БАДы отлично переносятся организмом и, как правило, не вызывают нежелательных побочных эффектов, в том числе привыкания (как при краткосрочном, так и при долговременном использовании). Также они не нарушают синтез собственного мелатонина.

Однако такие добавки могут взаимодействовать с некоторыми медикаментами, в частности из нельзя сочетать с антидепрессантами, лекарствами для разжижения крови и препаратами от гипертонии.

Источник: Власти.нет

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  • 28.12.2022 12:08

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