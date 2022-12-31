Вночі в Ростові пролунали вибухи: кажуть про ракетний удар по станції
Вночі у Ростові було чути звуки сильних вибухів.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та очевидці.
За словами деяких людей, гримало так, що тремтіли стіни, а в автомобілях спрацьовувала сигналізація.
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За інформацією групи зовнішнього моніторингу tZE inform, було завдано ракетного удару з БПЛА по станції Ростов-товарний.
Подробиці поки що невідомі. Також немає й офіційних коментарів.
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- 31.12.2022 09:04
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