У Росії озвучили причини та наслідки удару ЗСУ по мобіках у Макіївці

Висока стільникова активність військовослужбовців у Макіївці стала причиною удару по будівлі ПТУ з боку ЗСУ.

Про це повідомило ТАСС із посиланням на “правоохоронні органи ДНР”.

Міноборони РФ у свою чергу заявило, що внаслідок удару нібито загинули 63 російські військовослужбовці.

Нагадаємо, у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що в результаті удара ЗСУ по місцю розташування російських мобілізованих в Макіївці загинуло близько 400 осіб, ще близько 300 отримали різні поранення.

Також терорист Ігор Гіркін підтвердив, що в Макіївці загинуло кілька сотень росіян, але не захотів назвати точну кількість.