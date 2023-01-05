У Зеленського відповіли на Різдвяне перемир’я Путіна
Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк назвав ініціативу президента РФ Володимира Путіна про одностороннє перемир'я на Різдво лицемірством.
Свою думку Подоляк висловив у Twitter.
За його словами, Україна не атакує чужу територію та не вбиває громадянське населення, як це робить Росія. Україна знищує лише членів окупаційної армії на своїй території.
“Росія має залишити окуповані території – тільки тоді в неї розпочнеться “тимчасове перемир’я”. Лицемірство залиште собі…”, – резюмував радник голови ОП.
Як повідомляли Vlasti, президент РФ Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво.
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- 05.01.2023 18:12
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