Шукає кисень: Байден прокоментував рішення Путіна про перемир’я

Президент Росії Володимир Путін «намагається знайти трохи кисню» для перепочинку, встановивши 36-годинне припинення вогню.

Як повідомило Reuters, про це заявив у четвер журналістам у Білому домі президент США Джо Байден.

Журналісти попросили його прокоментувати пропозицію Москви щодо перемир’я на Різдво.

Як повідомляли Vlasti, президент РФ Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво. Режим припинення вогню «по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО» діятиме з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк назвав ініціативу президента РФ Володимира Путіна про одностороннє перемир’я на Різдво лицемірством.