Пригожин порівняв бої за Бахмут із Куликовим полем та Бородіно

Пригожин порівняв бої за Бахмут із Куликовим полем та Бородіно

Пригожин намагається надати історичного статусу невдачам вагнерівців під Бахмутом

Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що бої за Бахмут - це місце зустрічі двох військ як Куликове поле або Бородіно.

Його заяву наводить прес-служба у Telegram-каналі.

«Бахмут сьогодні – це місце зустрічі двох військ. Як Куликове поле, Бородіно та інші історичні приклади. Де одна армія має знищити іншу», – заявив Пригожин.

За його словами, російські війська успішно справляються з поставленими перед ними завданнями на цьому напрямі.

Нагадаємо, що бої за Бахмут розпочалися 1 серпня, тобто тривають вже шостий місяць без особливого успіху для російських найманців «Вагнера».

Бородінська битва тривала лише 12 годин, це було 7 вересня 1812 року.

Куликовська битва також зайняла кілька годин 8 вересня 1380 року.

Як повідомляли Vlasti, українські військові продовжують боронити Бахмут та відкинули російських окупантів із захоплених позицій, тобто за межі міста.

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  • 06.01.2023 09:46
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