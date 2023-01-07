Лукашенко готовий оголосити мобілізацію в Білорусі: чекає на команду з Кремля

Для оголошення мобілізації Лукашенку потрібна лише команда з Москви

Найближчим часом у Білорусі можуть розпочати мобілізацію для надання активної військової допомоги Росії у війні проти України.

Про це повідомило DW із посиланням на білоруського опозиційного політика Павла Латушка.

За його словами, для проведення мобілізації вже практично все готово, самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку залишилося лише натиснути на кнопку за наказом із Кремля.

Більшість співробітників органів внутрішніх справ Білорусі змусили здати паспорти, стверджує Латушко.

«Це означає, що вони у разі мобілізації не зможуть залишити країну», – пояснив опозиціонер.

Крім того, у Білорусі збільшується як чисельність російських солдатів, так і кількість військової техніки РФ, а також регулярно відбуваються навчання як окремо російських військ, так і спільно з білоруськими підрозділами.

Як повідомляли Vlasti, Росія збирається мобілізувати до 500 000 чоловік у січні на додаток до 300 000, які вона мобілізувала у жовтні, що є ще однією очевидною ознакою того, що Кремль не має наміру припиняти війну.