Кільця Путіна не допомогли: Вірменія відмовилася від навчань ОДКБ на своїй території

Пашинян скасував проведення у Вірменії проанонсованих міноборони РФ навчань ОДКБ

Влада Вірменії повідомила Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ) про те, що Єреван вважає недоцільним проведення в країні навчань організації.

Про це повідомило Інтерфакс із посиланням на прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

«Міністр оборони Вірменії вже письмово повідомив своїх колег з ОДКБ, що в даній ситуації ми не вважаємо за доцільне проведення навчань ОДКБ у Вірменії. Дані навчання, принаймні цього року, у Вірменії не будуть проводитись», — заявив прем’єр-міністр.

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У чому полягає «дана ситуація», Пашинян не пояснив.

Раніше Міноборони Росії повідомило, що на території Вірменії буде проведено спільне навчання миротворчих контингентів ОДКБ «Непорушне братство – 2023».

Відомство поки що не прокоментувало заяву Пашиняна.

Нагадаємо, Путін подарував лідерам країн СНД вісім перснів із символікою Співдружності. Ще один він залишив собі. При цьому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко став єдиним, хто одразу приміряв подарунок.

У соцмережах порівняли дев’ять перснів для глав країн СНД, із дев’ятьма перснями влади з книг Джона Рональда і Руела Толкіна Хоббіт та Володар перснів. Ці каблучки викував темний володар Саурон для дев’яти людських королів. Вони підкорялися персню всевладдя (єдиному персню), яким володів сам Саурон і були його назгулами.