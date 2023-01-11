Шойгу призначив Герасимова командувачем Об’єднаного угруповання військ
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив начальника Генштабу Валерія Герасимова командувачем Об'єднаного угрупування військ, повідомляє відомство.
Раніше цю посаду обіймав Сергій Суровікін – він став заступником Герасимова.
Також заступниками Герасимова стануть головком Сухопутних військ генерал Салюков та заступник начальника Генштабу генерал-полковник Кім.
«Підвищення рівня керівництва спецоперацією пов’язане з розширенням масштабу завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії видів і родів військ», – повідомили в міноборони.
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- 11.01.2023 17:46
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