Шойгу призначив Герасимова командувачем Об’єднаного угруповання військ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив начальника Генштабу Валерія Герасимова командувачем Об'єднаного угрупування військ, повідомляє відомство.

Раніше цю посаду обіймав Сергій Суровікін – він став заступником Герасимова.

Також заступниками Герасимова стануть головком Сухопутних військ генерал Салюков та заступник начальника Генштабу генерал-полковник Кім.

«Підвищення рівня керівництва спецоперацією пов’язане з розширенням масштабу завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії видів і родів військ», – повідомили в міноборони.