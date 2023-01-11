Шойгу призначив Герасимова командувачем Об’єднаного угруповання військ

Шойгу призначив Герасимова командувачем Об’єднаного угруповання військ
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив начальника Генштабу Валерія Герасимова командувачем Об'єднаного угрупування військ, повідомляє відомство.

Раніше цю посаду обіймав Сергій Суровікін – він став заступником Герасимова.

Також заступниками Герасимова стануть головком Сухопутних військ генерал Салюков та заступник начальника Генштабу генерал-полковник Кім.

«Підвищення рівня керівництва спецоперацією пов’язане з розширенням масштабу завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії видів і родів військ», – повідомили в міноборони.

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  • 11.01.2023 17:46
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