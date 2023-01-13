Міноборони Росії заявило про взяття Соледара: українські військові заперечують

Міноборони Росії заявило про взяття Соледара: українські військові заперечують

Українські військові кажуть, що бої за Соледар тривають

Міноборони Росії у п'ятницю заявило, що Соледара було взято під повний контроль російських військ увечері 12 січня.

Відповідну заяву розповсюдили російські пропагандистські ЗМІ.

У повідомленні йдеться, що повний контроль над Соледаром нібито дозволяє відрізати шляхи постачання ЗСУ в Бахмуті і взяти в котел частини української армії, що залишаються там.

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Це вже не перше повідомлення російської сторони такого роду. Раніше про взяття міста заявляв керівник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин, найманці якого беруть активну участь у боях на цьому напрямку.

Раніше західні розвідки не підтверджували факт взяття Соледара силами РФ, але американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму останньому зведенні припускає, що це може бути правдою.

Українська сторона, як і раніше, заперечує, що Соледар у руках Росії, але визнає факт інтенсивного наступу армії РФ.

За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, минула ніч у Соледарі була гарячою. Росія кинула майже всі основні сили на донецький напрямок, заявила вона в п’ятницю вранці.

Крім того,  речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі нацмарафону повідомив, що у Соледарі йдуть бої. Українські війська тримають оборону проти ворога, який сконцентрував кращі підрозділи «Вагнера» та інших спеціальних підрозділів.

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  • 13.01.2023 13:28
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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