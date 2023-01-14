Прем’єр Великобританії Сунак повідомив Зеленському про танки для України.
Прем'єр Великобританії Ріші Сунак у телефонній розмові із президентом Володимиром Зеленським підтвердив намір Великобританії поставити Україні танки Challenger 2.
Про це повідомили у канцелярії британського прем’єра.
У свою чергу, Зеленський подякував Сунаку за рішення, які «не тільки посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів».
Як повідомляли Vlasti, прем’єр-міністр Ріші Сунак ухвалив рішення направити в Україну танковий ескадрон. Відразу ж буде доставлено групу з чотирьох танків Challenger 2, а незабаром після цього ще вісім.
- 0
- 14.01.2023 13:52
Останні новини
УкраїнаБолее двух миллиардов гривень подсанкционной Royal Pay Europe заблокированы Госфинмониторингом
13:37
СвітПостпред РФ в ООН заявив про готовність Росії досягти цілей «спецоперації» шляхом переговорів
08:22
СвітLeopard и Challenger 2: Німеччина і Великобританія наступного тижня оголосять рішення щодо постачання танків Україні
17:50
Головне
СвітLeopard и Challenger 2: Німеччина і Великобританія наступного тижня оголосять рішення щодо постачання танків Україні
17:50
Киев
Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Коментарі до цієї новини: