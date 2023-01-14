Прем’єр Великобританії Сунак повідомив Зеленському про танки для України.

Прем'єр Великобританії Ріші Сунак у телефонній розмові із президентом Володимиром Зеленським підтвердив намір Великобританії поставити Україні танки Challenger 2.

Про це повідомили у канцелярії британського прем’єра.

У свою чергу, Зеленський подякував Сунаку за рішення, які «не тільки посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів».

Як повідомляли Vlasti, прем’єр-міністр Ріші Сунак ухвалив рішення направити в Україну танковий ескадрон. Відразу ж буде доставлено групу з чотирьох танків Challenger 2, а незабаром після цього ще вісім.