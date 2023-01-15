У Росії під Бєлгородом військовий підірвав гранату та влаштував пожежу в частині

У Росії під Бєлгородом військовий підірвав гранату та влаштував пожежу в частині

Під час вибуху гранати здетонували боєприпаси

Військовослужбовець підірвав гранату та влаштував пожежу на території військової частини у Бєлгородській області РФ.

Як повідомив Telegram-канал «112″, інцидент стався 14 січня.

Внаслідок вибуху загинули троє військовослужбовців. Ще 16 людей постраждали, вісім вважаються зниклими безвісти. За фактом події порушили кримінальну справу.

Стверджується, що підрив гранати РГД-5 скоїв командир взводу, старший сержант. Під час вибуху здетонували боєприпаси, які знаходились у кімнаті зберігання зброї.

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  • 15.01.2023 15:02
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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