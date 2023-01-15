У Росії під Бєлгородом військовий підірвав гранату та влаштував пожежу в частині
Під час вибуху гранати здетонували боєприпаси
Військовослужбовець підірвав гранату та влаштував пожежу на території військової частини у Бєлгородській області РФ.
Як повідомив Telegram-канал «112″, інцидент стався 14 січня.
Внаслідок вибуху загинули троє військовослужбовців. Ще 16 людей постраждали, вісім вважаються зниклими безвісти. За фактом події порушили кримінальну справу.
Стверджується, що підрив гранати РГД-5 скоїв командир взводу, старший сержант. Під час вибуху здетонували боєприпаси, які знаходились у кімнаті зберігання зброї.
- 35
- 15.01.2023 15:02
Останні новини
УкраїнаБеспредел по-министерски: экс-жена замминистра Васькова «отжимает» офис в центре Одессы?
14:35
УкраїнаБолее двух миллиардов гривень подсанкционной Royal Pay Europe заблокированы Госфинмониторингом
13:37
СвітПостпред РФ в ООН заявив про готовність Росії досягти цілей «спецоперації» шляхом переговорів
08:22
Головне
СвітLeopard и Challenger 2: Німеччина і Великобританія наступного тижня оголосять рішення щодо постачання танків Україні
17:50
Киев
Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Коментарі до цієї новини: