У Росії під Бєлгородом військовий підірвав гранату та влаштував пожежу в частині

Під час вибуху гранати здетонували боєприпаси

Військовослужбовець підірвав гранату та влаштував пожежу на території військової частини у Бєлгородській області РФ.

Як повідомив Telegram-канал «112″, інцидент стався 14 січня.

Внаслідок вибуху загинули троє військовослужбовців. Ще 16 людей постраждали, вісім вважаються зниклими безвісти. За фактом події порушили кримінальну справу.

Стверджується, що підрив гранати РГД-5 скоїв командир взводу, старший сержант. Під час вибуху здетонували боєприпаси, які знаходились у кімнаті зберігання зброї.