Росія запустила по Україні кілька гіперзвукових ракет “Кинджал”
По Україні запускали сьогодні гіперзвукові ракети "Кинжал" з двох літаків МіГ
Російські військові 26 січня завдали масованого ракетного удару по території України різними видами ракет, зокрема і гіперзвуковими “”Кинджалами”.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
За його словами, противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці.
Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.
“Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури”, – зазначив Залужний.
Як повідомляли Vlasti, в результаті масованої ракетної атаки 26 січня в Україні є влучання та пошкодження енергетичного обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах.
- 53
- 26.01.2023 14:11
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: