Росія запустила по Україні кілька гіперзвукових ракет “Кинджал”

По Україні запускали сьогодні гіперзвукові ракети "Кинжал" з двох літаків МіГ

Російські військові 26 січня завдали масованого ракетного удару по території України різними видами ракет, зокрема і гіперзвуковими “”Кинджалами”.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

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Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці.

Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

“Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури”, – зазначив Залужний.

Як повідомляли Vlasti, в результаті масованої ракетної атаки 26 січня в Україні є влучання та пошкодження енергетичного обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах.