Український дипломат видаляє з Інтернету статті про куплений з порушеннями люксовий автомобіль BMW

Українського дипломата, екс-міністра закордонних справ Андрія Дещицю було впіймано на тому, що він активно видаляв статті про колись куплений розкішний автомобіль BMW Х5.

Українського дипломата, екс-міністра закордонних справ Андрія Дещицю було впіймано на тому, що він активно видаляв статті про колись куплений розкішний автомобіль BMW Х5.

«До нас звертався клієнт, який за значну грошову винагороду (кілька десятків тисяч доларів) попросив видалити з інтернету всі публікації, де є згадки про те, що дипломат Андрій Дещиця колись купив люксовий позашляховик BMW Х5», – повідомив на умовах анонімності представник одного з українських агентств, які займаються формуванням репутації в мережі Інтернет (простими словами – видаленням негативних публікацій).

Як приклад представник зазначеного агентства показав одну зі статей, яка колись була опублікована за результатами інтерв’ю Андрія Дещиці ведучій програми «Світське життя» Каті Осадчій. На сайті першоджерела-ЗМІ статті вже немає, так само зникли й більшість передруків статті. Окрім того, зникли проіндексовані посилання в пошуковику Google майже на всі статті зі згадкою про BMW дипломата. Утім, кілька кешованих копій публікацій залишилося («трошки схалтурили», – визнає співбесідник).

Наводимо фрагмент зі статті, яку намагалися видалити з мережі Інтернет, але щось пішло не так – і кешована копія залишилася: «Осадча поцікавилася у дипломата, як йому вдалося стати одним із найбагатших міністрів – самому їздити на BMW X5, а дружина – на Mazda. «Можна порахувати, скільки коштує автомобіль, скільки я заробив під час перебування на роботі у закордонному відрядженні на дипломатичній службі. Посол заробляє приблизно 3000 євро на місяць», – сказав Дещиця. На що Осадча зауважила: «За рік справді можна заробити на BMW, але якщо зовсім не їсти».

Після цього інтерв’ю та серії передруків у багатьох ЗМІ дипломатичне керівництво почало дорікати Андрію Дещиці, що він досить не скромно живе на гроші, отримані невідомо з яких джерел, що й спонукало його вдатися до видалення публікацій.

Зауважимо, що чомусь саме BMW є чи не найбільш улюбленим автомобільним брендом українських дипломатів.

Минулого року набув розголосу скандал з колишнім дипломатом Андрієм Ніколаєнком (працював у Південній Кореї). Пан Ніколаєнко тоді майже вдвічі занизив вартість придбаного люксового автомобіля BMW, зменшивши її на 1,48 млн грн., що є ознакою порушення. Про це йшлося у довідці Національного агентства з питань запобігання корупції за результатом перевірки декларації пана Ніколаєнка. Як було вказано в документі, Андрій Ніколаєнко задекларував у власності автомобіль BMW G11 740d xDrive 2017 року випуску, який він придбав нібито за 1,915 млн грн. Водночас, як встановило Нацагентство, згідно з договором купівлі-продажу автівки, її вартість складає майже 3,4 млн грн. (понад 130 тис. доларів).

Раніше був невеличкий скандал з тодішнім послом у Нідерландах Всеволодом Ченцовим (зараз – представник України при ЄС). Пан Ченцов придбав автомобіль BMW GT 640i xDrive 2019 року випуску за 67 тисяч євро. ЗМІ в 2019 році писали, що пану Ченцову з дружиною довелося «затягнути паски» та витратити майже всі заощадження, щоб «наскребти» гроші на особистий автомобіль, який, по суті, не потрібен, адже зазвичай дипломати користуються службовим транспортом посольства.

Також BMW полюбляє ще один екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Нагадаємо, що особисте життя українських дипломатів останнім часом стало предметом особливої уваги громадськості.