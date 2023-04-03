Страх рецидиву онкології: як з ним боротись

Найчастіше страх повторної появи захворювання переслідує протягом перших декількох років після ремісії раку.

Як самостійно подолати страх рецидиву онкології

Рівень страху може варіюватися від періодичного хвилювання до шаленої паніки, яка заважає працювати, відпочивати, спати тощо. Сильний страх найчастіше проявляється у тривожних людей або ж тих, хто залишився без емоційної підтримки близьких. Отже, як подолати паніку самотужки?

Передусім потрібно зрозуміти, що боятися – це нормально. З точки зору психології тривога – це підготовка до можливої загрози. Страх виконує сигнальну функцію. Якщо ви помітили, що думки про небезпеку рецидиву онкології проявляються часто, радимо скористатися нижчезазначеними порадами:

1. Дбайте про здоровʼя. Ніхто, на жаль, не застрахований від рецидиву. Тому колишнім пацієнтам рекомендується час від часу перевіряти організм у спеціалізованому медзакладі. Таким, наприклад, може бути медичний центр Anadolu. Водночас після звичної перевірки ви розумітимете, що перебуваєте під пильним контролем лікарів.

2. Знайдіть собі заняття. Наш мозок не може робити декілька справ одночасно. Тому під час концентрації, наприклад, на роботі чи на хобі, думки про рецидив онкології зникатимуть.

3. Навчіться керувати емоціями та тілом. Відчуття страху та тривожності часто супроводжується напруженням м’язів. Навчившись розслаблятися та керувати своїм тілом, ви зможете регулювати свій емоційний стан. Для цього корисними будуть заняття йогою чи медитації.

4. Контролюйте інформаційне поле. Якщо ви вирішили зайнятися своїм психологічним станом, обмежте читання негативних новин, інтернет-форумів щодо симптомів рецидиву раку тощо.

Памʼятайте, що настрій впливає на стан організму. Пригніченість робить імунітет слабшим, тому вкрай необхідно намагатися бути на позитиві. Якщо ж ви розумієте, що не здатні впоратися самостійно, то звертайтеся до психолога. Також ви можете отримати спеціалізовані медичні послуги в психіатра. За потреби він призначить курс препаратів, що знизять рівень тривожності.