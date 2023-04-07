У Зеленського і в ГУР відреагували на “витік секретних документів” про контрнаступ України

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У Зеленського і в ГУР відреагували на “витік секретних документів” про контрнаступ України
Інформація щодо оприлюднення “секретних документів” про контрнаступ України, що шириться соцмережами, є фейком.

Таку думку висловили радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк та представник ГУР Андрій Юсов.

Нагадаємо, раніше The New York Times повідомила, що засекречені військові документи з планами США і НАТО щодо нарощування української армії напередодні запланованого контрнаступу, з’явилися в соціальних мережах.

За словами Подоляка, це намагання зіграти в дестабілізацію, інформаційно та психологічно вплинути на осіб, що ухвалюють рішення.

«Якщо у вас є робочий канал отримання розвідданих із Пентагону – ви не станете його руйнувати заради одноденного інформаційного приводу. Якщо ви володієте інформацією про рівень забезпечення та військові задуми противника – ви удасте, що нею не володієте. Якщо намагаєтеся створити вигляд, що ви знаєте, – отже, ви нічого не знаєте. Це блеф, пил в очі», — написав він у Telegram.

Подоляк зазначив, що така публікація нібито документів є доказом оперативної інформаційної гри ворога.

«РФ шукає будь-яких способів перехопити інформаційну ініціативу, спробувати вплинути на сценарні плани контрнаступу України. Внести сумніви, скомпрометувати попередні ідеї, налякати своєю «обізнаністю». Але це лише стандартні елементи оперативної гри російської розвідки. До реальних планів України це не має відношення», — наголосив він.

Радник голови ОПУ зазначив, що опубліковані дані, скоріше, спираються на статистичний аналіз постачань, можливих оперативно-тактичних задумів, а також великий обсяг фіктивної інформації.

Подоляк додав, що будь-яка війна передбачає постійні спроби розвідорганів ворожої сторони отримати доступ до напрацювань Генерального штабу.

«І якби Росія справді отримала реальні сценарні заготовки – вона навряд чи оприлюднила б їх. Адже набагато вигідніше заготувати власні зустрічні пастки, залишаючи при цьому другий бік у незнанні про власне знання. Натомість публікація сьогодні – це безумовний доказ виключно оперативної інформаційної гри Росії», — написав він.

За словами Подоляка, російські війська першими дізнаються про реальні плани контрнаступу Сил оборони.

«Що ж стосується реальних планів контрнаступу – безумовно, російські війська ознайомляться з ними першими. Я б припустив, що це станеться дуже скоро», — зазначив він.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини» також назвав фейком інформацію про витік «секретних даних».

За його словами, у росіян є мотивація для такого «витоку» даних та поширення вигаданою інформації.

«Сьогодні використовуються всі інструменти, щоб уповільнити або зірвати український контрнаступ, допомогу проукраїнської коаліції для українських сил безпеки та оборони», — сказав Юсов.

Представник ГУР зазначив, що за останні десятиліття «найуспішніші операції російських спецслужб проходять в фотошопі».

«З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо там брехливі, викривлені цифри по втратах з обох сторін, частину інформації зібрану з відкритих джерел», — сказав Юсов.

За його словами, ні для кого не секрет, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси, які необхідні для швидшого звільнення українських територій.

«Все інше — ми будемо чекати офіційних коментарів, але я думаю, що українському суспільству переживати точно підстав немає. Контрнаступ буде і головні плани ворог побачить і відчує на собі на полі бою», — зазначив представник ГУР.

  • 8
  • 07.04.2023 17:40
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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