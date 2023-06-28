Усачов з Моєї Київщини: Історія «тверезого» водія

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Усачов з Моєї Київщини: Історія «тверезого» водія
Пам’ятаєте про «горе-здирника» Олексія Усачова? В минулій статті ми говорили, що ця історія не закінчиться просто так…

Для тих, хто міг пропустити нагадаємо попередню історію та з чого все починалось:

https://www.facebook.com/100003758797245/posts/pfbid02cL88Swp6Kgp4pbdicWceMNZnqNpAAc4miZM8KU6BWtzQgpc8CBREfXxT3CzF5osKl/?d=w

https://from-ua.org/obzor-pressi/639271-usacov-z-mojeyi-kiyivshhini-tak-sumuje-cerez-viinu-shho-tverezim-za-kermo-ne-sidaje.html

https://vlasti.net/news/357986

Так от, «пані Феміда» хоч і з зав’язаними очима але все бачить, так би мовити, наскрізь. Справедливість і законність взяла верх.

26 червня 2023 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області об’єктивно і в повному обсязі оцінивши всі надані докази та пояснення сторін по справі вирішив, що Усачов порушив закон України та визнав його винним за частиною 1 статті 130 КпАП України («Керування транспортними засобами особами у стані сп’яніння»).

Нажаль, за рішенням суду, ренжик на допомогу ЗСУ не поїде, однак Усачов не зможе протягом року наражати громадян на небезпеку та сплатить штраф у розмірі 17 000,00 грн.

Сподіваємось, що пан Усачов, зважаючи на його ніби то активну та непохитну «громадянську позицію», «підвищене» почуття справедливості, не погодиться з вказаним рішенням суду та добровільно передасть свого Рендж Ровера на допомогу нашим титанам.

Погодьтесь, що цілий рік дане авто буде стояти без діла, а могло би врятувати життя і не одне.

Бажаємо і в подальшому, благородній «пані Феміді» не звертати з праведного шляху та боронити закони нашої славетної та квітучої неньки України.

Далі буде…

Источник: Власти.нет

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  • 28.06.2023 15:34

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