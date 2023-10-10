За увольнением Игоря Танцюры вероятно последует отставка руководства БЭБ и прокуроров Таркана, Стадника и Станкова из Офиса генпрокурора

Увольнение Игоря Танцюры с поста главы командующего силами ТрО ВСУ оказалось весьма неожиданным, ведь особых претензий ему ранее не предъявляли.

Увольнение Игоря Танцюры с поста главы командующего силами ТрО ВСУ оказалось весьма неожиданным, ведь особых претензий ему ранее не предъявляли. Между тем, скрытой причиной увольнения могла стать якобы коррупционная деятельность генерала вместе с Бюро экономической безопасности, пишет издание «Телеграф».

Такую версию на своей странице в Facebook высказал известный журналист Евгений Плинский. По его словам, суть схемы заключалась в том, что арестованное и якобы переданное БЭБ на нужды ТрО имущество потом возвращалось бизнесменам за выкуп или продавалось на «черном» рынке.

Также о наличии подобной схемы в ТрО и БЭБ в конце сентября на своем Telegram-канале «Свободный» сообщал и журналист Влад Сидоренко. В доказательство он приложил фото докладной центрального юридического управления Генштаба ВСУ в котором утверждалось, что переданное ранее для нужд Теробороны имущество – техника Apple на сумму более 110 млн грн – передали с нарушениями.

В частности, были нарушены требования статьи 170 Уголовно-процессуального кодекса Украины, так как переданное имущество было арестовано решением Апелляционного суда Киева от 6 декабря 2022 года и пребывало под арестом. Кроме того, отсутствовали данные о том, что владелец имущества был уведомлен о его передаче подразделениям ТрО.

Как выяснил »Телеграф», в данном документе, вероятнее всего, идет речь о передаче компьютерной техники и средств связи на сумму в 112 млн грн, о чем Бюро экономической безопасности отчиталось 19 января.

Акт об отчуждении имущества в пользу ТрО, который, по мнению центрального юридического управления Генштаба ВСУ, был составлен с нарушениями, датируется 17 января, то есть, всего за два дня до сообщения БЭБ.

Отметим, что своим решением Апелляционный суд Киева от 6 декабря 2022 года действительно, арестовал крупную партию техники, которая была перехвачена 30 июня 2022 года в районе села Астей Закарпатской области.

Как сообщалось на сайте БЭБ, досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Следовательно, начальник управления надзора за БЭБ Офиса Генерального прокурора Александр Таркан, его подчиненные – начальник отдела Игорь Стадник, а также прокуроры этого отдела Александр Станков и Юрий Образенко также не могли не быть в курсе данного дела. О возможном участии сотрудников прокуратуры указывает и народный депутат Украины Александр Дубинский.

«Например, последняя партия конфискованной техники Apple стоимостью в 110 млн грн, которая должна была «разлететься» по окопам (по заявкам ТРО), но по классике жанра, почему-то разлетелась по карманам руководства: Сил теробороны, БЕБ, ДБР, прокурорских, по их точкам реализации», – пишет Александр Дубинский.

Ранее СМИ писали о схеме, по которой прокуроры Стадник, Станков, Образенко и другие прокуроры и детективы БЭБ выводили из под санкций российское имущество, в частности, российские вагоны с удобрением.

Также есть у журналистов и общественности вопросы к руководству управления надзора за БЭБ Офиса Генерального прокурора и указанным выше прокурорам, которые российским владельцам и их компаниями, в, частности, «Брокард-Украина» выйти из-под санкций и избежать уплаты налогов на десятки миллионов гривен.

Вот что говорит экс-нардеп Игорь Мосийчук: «Надзор за БЭБ в Генпрокуратуре занимается заместителем Генпрокурора Дмитрием Вербицким, который приближен к Костину и фактически его «кошельком». Последние месяцы в СМИ вылезли многие факты «распродажи $» уголовных дел БЭБ и прокуроры, подчиненные Вербицкому (это Таркан, Стадник, Станков и другие). Особенно дерзки факты относительно Brocard, белорусского калия и других предприятий, принадлежащих гражданам РФ и РБ».

В Украине и на Западе от Владимира Зеленского и руководства Украины ждут отставки и справедливого наказания для всех, кто был замешан в этих и других схемах в структуре БЭБ, прокуратуре. А журналисты, политики и эксперты уверены, что ближайшее время будут отправлены в отставку и руководители БЭБ, которые прикрывают данные дела, и руководство управления надзора за БЭБ Офиса Генерального прокурора вместе с указанными прокурорами.