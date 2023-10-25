Детективи БЕБ на чолі з т.в.о. керівником київського підрозділу Іллєю Тівоненко та прокурорами розвалили у суді справу про нанесення державі збитків на більш ніж 230 млн. грн.

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Детективи БЕБ на чолі з т.в.о. керівником київського підрозділу Іллєю Тівоненко та прокурорами розвалили у суді справу про нанесення державі збитків на більш ніж 230 млн. грн.
Детективи підрозділа детективів ТУ БЕБ у м. Києві на чолі з т.в.о. керівником цього підрозділу старшим детективом Іллєю Тівоненко, що проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023100200000006, разом з прокурорами розвалили у суді справу

Детективи підрозділа детективів ТУ БЕБ у м. Києві на чолі з т.в.о. керівником цього підрозділу старшим детективом Іллєю Тівоненко, що проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023100200000006, разом з прокурорами розвалили у суді справу про розкрадення коштів Міністерства оборони України та нанесені державі збитків на більш ніж 230 млн. грн.

Як вбачається з представлених у Київському апеляційному суді матеріалів по справі №757/27463/23, Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 72023100200000006 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Підрозділом детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві.

«…Згідно з даними Державної податкової служби України ТОВ «Енергомед+» здійснило придбання «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» у ТОВ «ЕКСОН ЮК» (код ЄДРПОУ 42616474) за ціною 43 000 грн./тону, де в подальшому вказані паливно-мастильні матеріали реалізовано для потреб Збройних сил України за договорами з МО України вже за ціною 61 333,25 грн./т. (націнка складає 42,6 % або 18 333 грн. за 1 т). Викладене свідчить про навмисне завищення службовими особами ТОВ «Енергомед+» вартості паливно-мастильних матеріалів по ланцюгу постачання, з метою привласнення бюджетних коштів на суму понад 86 млн. грн.

В ході подальшого розслідування кримінального провадження було встновлено, що посадові особи ТОВ «Енергомед+» продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на ухилення від сплати податків, отримали протягом періоду 01.06.2022 – 05.12.2022 грошові кошти в сумі 2 521 066 799,97 грн. в тому числі ПДВ, від Міністертсва Оборони України, однак не виписали та не зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних за наслідком проведення фінансово-господарських операцій відповідні податкові накладні з податку на додану вартість.

Таким чином, враховуючи вищевикладене встановлено, що Міністерства оборони України протягом 01.06.2022-05.12.2022 перерахувало ТОВ «Енергомед+» грошові кошти в загальну суму 2 521 066 799,97 грн., в тому числі ПДВ – 209 043 175,05 грн. Враховуючи вищевикладене, за результатами аналізу наявне порушення ТОВ «Енергомед+» (код 31761265) п.187.1 ст.187, п.201.7, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами і доповненнями), що призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість при реалізації Міністерству оборони України пального (за кодом УКТ ЗЕД 2710124135, 2710124139, 2710192100) в період з липня 2022 по січень 2023 на загальну суму 238 875 362 грн.», – йдеться у матеріалах справи.

В рамках розслідування кримінального провадження було встановлено суму збитків нанесених державі більш ніж 230 млн. грн.

Детективи підрозділа детективів ТУ БЕБ у м. Києві на чолі з т.в.о. керівником цього підрозділу старшим детективом Іллєю Тівоненко провели обшуки у фігурантів справи, у ході яких знайшли грошові кошти, печатки фірм та інші речі докази.

Однак, як зазначив суд, Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер.

«Тому, жодних об`єктивних підстав вважати, що вилучене під час обшуку майно, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому є речовими доказами в даному кримінальному провадженні – немає… Також іншої мети накладення арешту на майно органом досудового розслідування не доведено та слідчим суддею не встановлено.», – йдеться у матеріалах суду.

На підставі викладеного, колегія суддів приходить до висновку про те, що підстав для скасування ухвали слідчого судді, як про це просить прокурор, немає, а тому ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора, з викладеними у ній доводами – без задоволення.

Таким чином, детективи ТУ БЕБ у м. Києві на чолі з т.в.о. керівником цього підрозділу старшим детективом Іллєю Тівоненко разом з прокурорами не змогли домогтися арешту майна та речових доказів обвинувачених та розвалили у суді справу про нанесення державі збитків на більш ніж 230 млн. грн.

Відповідні дії та бездіяльність детективів ТУ БЕБ у м. Києві та Іллі Тівоненко має розглянути дисциплінарна комісія Бюро економічної безпеки України та Офіс Генерального прокурора. А також звернути увагу керівництва держави та Офісу президента.

Источник: Власти.нет

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  • 25.10.2023 12:39

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Детективи БЕБ на чолі з т.в.о. керівником київського підрозділу Іллєю Тівоненко та прокурорами розвалили у суді справу про нанесення державі збитків на більш ніж 230 млн. грн.
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