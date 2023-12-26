Французьке пиво Kronenbourg: що варто спробувати

Зазвичай як виробники якісного та смачного пива називають німців та чехів, але існує преміальна французька марка Кроненбург.

Зазвичай як виробники якісного та смачного пива називають німців та чехів, але існує преміальна французька марка Кроненбург. Зараз це одне з найбільших підприємств Франції, а їхня продукція користується любов’ю у всьому світі. Хоча прізвище засновника натякає, що без німців у цій справі не обійшлося.

Коротка історія бренду Кроненбург

Початок бренд бере ще 1664 року, що просто неймовірно давно для пива. Мало які марки можуть зрівнятися за віком, не кажучи вже про збереження давніх традицій. Але за століття сімейний бізнес не втратив хватку, тож цінителі можуть вибрати Кроненбург у магазині Маудау на власний смак. Жеронімус Гатт на правах засновника заклав багато правил функціонування підприємства, яких дотримуються досі. Однак справжню популярність пиво набуло на початку 20-го століття, після реєстрації бренду Kronenbourg у 1947 році та тривалого розвитку. Досягнення цілей застосували всі хитрощі: висока якість, стильне оформлення, яскрава етикетка.

Різновиди сортів Kronenbourg

Компанія давно довірила виробництво за ліцензією багатьом заводам у різних країнах. Вони зобов’язалися дотримуватися рецептури та технології, але деякі відмінності все одно будуть. Тому при нагоді варто спробувати справжнє Kronenbourg 1664, а поки що можна замовити український варіант у маркеті алкогольних штук. Бренд пропонує відмінні варіанти класичного пива:

Hoppy Lager. Воно виготовляють основі особливих сортів американського хмелю, який до складу додають на стадії дозрівання. Технологія схожа на індійський ель, оскільки додають сухий хміль у остиглу суміш. Так отримують цікавий букет із відтінками сухофруктів та грейпфрута. аромат отримує відтінки солоду та медової солодощі. Bio Non Filtree. Світлий табір на основі класичних технологій, без зайвих компонентів. Використовують лише органічні інгредієнти, що дає складний багатоступінчастий букет: початок із солодових та квіткових мотивів, які переходять у хмелеву гіркуватість з ароматом цитрусових, а потім залишається солодкуватий шлейф. Gold. Міцне пиво 6,1% роблять із кількох сортів солоду та хмелю. Для нього використовують особливий дріжджовий штам, який надає напою оксамитову структуру. Отримало приємний золотистий колір та насичений фруктовий букет. Millesime. Для виробництва використовують виключно свіжий солод, останнього врожаю, тому партії можуть трохи відрізнятися за смаком. Таким чином досягають інтенсивного солодового аромату та приємного карамельного смаку. Також у букеті відчувається лакриця, ваніль та мед. Відрізняється пишною стійкою піною та темно-бурштиновим кольором.

Це основні сорти, які поставляються до більшості країн світу. Але в асортименті є й інші лінійки з фруктовими або екзотичними смаками.