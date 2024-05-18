Менопауза: як відтермінувати цей стан та допомогти організму

Менопауза не вважається захворюванням, бо являє собою природний процес, який у більшості сучасних жінок починається у віці 45–55 років.

Менопауза не вважається захворюванням, бо являє собою природний процес, який у більшості сучасних жінок починається у віці 45–55 років. Причиною клімаксу стають структурні зміни в організмі, пов’язані насамперед з роботою яєчників, які характеризуються зниженням рівня естрогену і прогестерону. І хоча стан не є патологією, лікування менопаузи сьогодні є популярною послугою.

Менопауза: що варто знати кожній жінці

Настання періоду менопаузи не можна відтермінувати, бо вона є наслідком загального старіння організму. Про початок вікових змін свідчать такі симптоми, як:

Нерегулярний цикл. Найпоширенішою скаргою, з якою приходять до гінеколога жінки, є зміна циклу. Менструації, їх рясність та кількість на рік може змінюватися як в більший, так і в менший бік. Це стає причиною нервових зривів та стресових ситуацій, особливо на початку менопаузи. Варто зазначити, що репродуктивна функція на початку вікових змін залишається досить високою, але точно вирахувати овуляцію буде важко. Раптовий жар. Для багатьох жінок з важким перебігом клімаксу багато проблем спричиняють так звані приливи. Жар, що починається з обличчя та шиї, швидко поширюється по всьому тілу. Досить часто процес супроводжується головним болем та підвищеним потовиділенням. Пришвидшення серцевого ритму може викликати тривогу та негативно впливати на загальний стан. Проблемі зі сном. Жінки, що стикаються з безсонням під час перебудови в організмі, скаржаться лікарям на сонливість або, навпаки, поганий сон. Це призводить до неконтрольованих змін настрою, викликає роздратування або стає причиною апатії і депресії. Зниження імунітету. Жінки у клімаксі стають більш вразливими до інфекційних захворювань. Головною причиною зниження опору вірусам та бактеріям стає сухість слизової оболонки. Найбільш часто пацієнтки вказують на сухість вагіни, що супроводжуються свербіжем та погіршенням відчуттів при статевому акті, болями при менструаціях. Ламкість кісток. У жінок, які вступили в період менопаузи, виникають проблеми з кістками. Найчастіше з важким перебігом перебудови в організмі (яка, до речі, може тривати рік та більше) стикаються жінки, які мають зайву вагу, хронічні захворювання та згубні звички.

Проблеми, з якими стикається жінка, завжди залежать від загального стану здоров’я, і саме тому вирішувати їх варто не з подругами чи самотужки, а з кваліфікованим фахівцем.

Репродуктивна функція під час менопаузи

Під час менопаузи (стан перед менопаузою) жінка має шанси на вагітність. Така ймовірність підтверджується статистичними даними, згідно з якими після 40 років ще відбувається щомісячна овуляція, а вірогідність зачаття становить не менше 10%.

Методи відтермінування менопаузи

Відтермінувати клімакс та полегшити його перебіг допоможуть такі рекомендації:

Вести здоровий спосіб життя. Правильне харчування, режим дня, відмова від паління та зменшення кількості алкоголю позитивно впливатимуть на загальний стан жінки. Забезпечувати помірну фізичну активність. Ходьба, плавання, йога або фізичні вправи на тренажерах позитивно впливають на роботу серцево-судинної системи та допомагають підтримувати себе у формі. Приділяти увагу здоров’ю кісток. Прийом препаратів, що сприяють зміцненню кісток, дає змогу жінкам уникати переламів та зберегти здоров’я зубів. Приймати гормональні препарати. Для зменшення симптомів менопаузи рекомендують приймати гормональні препарати. Але варто зазначити, що пігулки (в тому числі контрацептиви, що допомагають контролювати репродуктивні функції) не можна приймати без рекомендацій лікаря та постійного лабораторного контролю. Уникати нервових навантажень. Режим дня, відволікаючі заняття та регулярний відпочинок здатні допомогти зняти напругу та покращити загальний стан.

Полегшити клімакс можна за допомогою прийому вітамінних комплексів з мінералами. Деяким жінкам допомагають трав’яні чаї та лікарські засоби на травах.

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