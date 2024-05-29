Строительный аферист Вагиф Абдуллаев продал киевлянам непригодные для жизни квартиры, а деньги на коммуникации украл

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Строительный аферист Вагиф Абдуллаев продал киевлянам непригодные для жизни квартиры, а деньги на коммуникации украл
Скандальный киевский застройщик, земельный махинатор Вагиф Гамза Оглы Абдуллаев продал киевлянам неприспособленные для жизни квартиры в высотке без коммуникаций.

Об этом пишет «Информатор».

Речь идет о многоквартирном доме на улице Глыбочицкой, 25, в Киеве. Застройщик не заключил договор с водоканалом – ни на водоснабжение, ни на водоотвод. Из-за этого люди вынуждены набирать воду из колодца, расположенного возле здания. Канализационные трубы адекватного диаметра тоже не подведены.

На обслуживание такой жилой площади нужен как минимум 1 мегаватт электроэнергии, которой тоже нет. Как и тепла.  Имитируя завершение строительства, сделали выходы под него, но так и не подключили. Застройщик убеждал жителей, что ситуацию решит газовая котельная, которую он установил непосредственно на крыше дома. Но разрешения на это тоже не получил. Газа в доме нет.

«Завершение работ, получение необходимых технических условий, собственно, сами работы – все это будет стоить миллионы гривен, которые Абдуллаев присвоил. Поэтому у обманутых инвесторов остается только один вариант – заплатить снова и надеяться, что на этот раз деньги будут потрачены по назначению. Или же добиваться, чтобы дом передали другому застройщику, который выполнит свои обязательства», – пишет издание.

Из-за нерадивого застройщика на Глыбочицкой, 25 нет придомовой территории, детской площадки, заезда, парковки. Из-под земли торчит опасная для жизни и здоровья жителей арматура, что является нарушением всех правил безопасности. Ни одной клумбы или газона – все завалено мусором и заброшено.

На данный момент нет никаких перспектив или предпосылок, что ситуация изменится и люди смогут жить в нормальных условиях. По данным «Информатора», на украденные у украинцев деньги Абдуллаев уже обустроил себе «запасной аэродром» на исторической родине, в Азербайджане.

«Важный момент заключается также в том, что “коробку” на Глыбочицкой Абдуллаев построил с привлечением денег столичного бюджета. Он обещал ввести дом в эксплуатацию в 2021 году, но до сих пор этого не сделал», – говорится в материале.

Как писали СМИ, Абдуллаев застраивает Киев с начала 2000-х. В 2011 году он захватил часть зеленой зоны на Русановской набережной, где стал возводить ресторан. В 2015 году принадлежащая ему строительная фирма ООО «Вагра» начала самовольно строить 12-этажку на Батыевой Горе, которая входит в заказник Протасов Яр. Незаконные работы завершились многолетним противостоянием застройщика и громады.

«Защитить киевлян от “строительных” аферистов должны были бы правоохранительные органы. В случае с Абдуллаевым они еще несколько лет назад имели все основания открыть и должным образом расследовать уголовное производство, которое должно было бы завершиться вынесением приговора и получением Абдуллаевым должного наказания. Но аферист до сих пор на свободе, которую он воспринимает как “зеленый свет” для всех своих дальнейших схематозов», – пишет «Информатор».

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  • 29.05.2024 14:26
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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