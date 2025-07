Трамп вважає, що Росія переможе у війні проти України, — представник Білого дому

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Росія неминуче здобуде перемогу у війні проти України, хоча він прагне зупинити кровопролиття.

Про це анонімно заявив високопосадовець Білого дому в інтерв’ю Politico.

Позиція Трампа

«Погляд президента полягає в тому, що Росія переможе. Питання лише в тому, скільки часу це займе», — зазначив високопосадовець.

За його словами, Трамп вважає, що Росія має переваги завдяки більшій економіці, чисельнішій армії та «достатній кількості людей, щоб кидати їх у м’ясорубку», а також демонструє байдужість до втрат.

«Хоча вони просуваються повільно, вони все ще просуваються. Президент просто хоче зупинити вбивства», — додав чиновник.

Контекст заяви

Ця заява контрастує з нещодавніми діями Трампа, спрямованими на посилення підтримки України. 14 липня він оголосив про постачання Україні 17 систем протиповітряної оборони Patriot, які фінансуватимуть країни НАТО, та розглядає можливість передачі далекобійних ракет, таких як ATACMS і JASSM, для українських F-16 (Axios, Military Watch Magazine). Крім того, Трамп погрожує запровадити «жорсткі тарифи» проти Росії та її партнерів, якщо мирну угоду не буде досягнуто протягом 50 днів (The Washington Post).

Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Трамп висловив розчарування діями президента Росії Володимира Путіна, який відкидає пропозиції щодо припинення вогню (The Washington Post). Водночас він закликав Україну посилити тиск на Росію, зокрема через удари по Москві та Санкт-Петербургу за наявності відповідної зброї (The Washington Post).

Міжнародна ситуація

Заява про переконання Трампа у перемозі Росії збігається з ескалацією російських атак, зокрема масованою дроновою атакою 12 липня на західні та центральні регіони України (Axios). За даними Yonhap News, Північна Корея поставила Росії 12 мільйонів артилерійських снарядів, а South China Morning Post повідомило про 11 000 північнокорейських солдатів у Курській області. Китай, у свою чергу, пообіцяв поглибити підтримку Росії після погроз Трампа ввести 100% тарифи на її торговельних партнерів (The Telegraph).

Паралельно союзники України активізують підтримку. Німеччина планує закупити дві системи Patriot для України, а Норвегія профінансує ще одну (Financial Times). ЄС наближається до зниження цінової стелі на російську нафту до 47 доларів за барель (Reuters).

Джерела: Politico, The Washington Post, Axios, Military Watch Magazine, The Telegraph, Yonhap News, South China Morning Post, Financial Times, Reuters