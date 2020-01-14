Известного певца допросили по делу Шеремета

Певца и музыканта Александра Положинского допросил «хороший коп» по делу относительно убийства журналиста Павла Шеремета.

Вчера, 13 января, музыкант, певец, лидер группы «Тартак» Александр Положинский дал показания в качестве свидетеля по делу об убийстве 20 июля 2016 года журналиста Павла Шеремета. Об этом он сообщил в своём видеоролике в Facebook.

Александр Положинский рассказал, что общение проходило в присутствии одного из адвокатов подозреваемого Андрея Антоненко.

«Рассказал всю правду, все, что знал. Ничего плохого мне сделать не пытались, общение проходило в присутствии одного из адвокатов Андрея. Следователь вел себя вполне корректно, отношение дружественное. Не знаю, возможно, это хитрости и просто «плохой коп» ко мне не пришел и мне достался тот, который в паре «плохой-хороший» должен был быть «хорошим»… Каких-то вопросов, негатива к следователю у меня нет», – сказал музыкант.

Так же он добавил о надежде, что подозреваемых музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко, военную медсестру Яну Дугарь оправдают, а «найдут и накажут виновных».

Тэги: Павел Шеремет, Александр Положинский, Татртак