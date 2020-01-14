В Хельсинки член экипажа выпал из аэробуса

Один из членов экипажа авиакомпании Finnair выпал из самолета Airbus A320 в аэропорту Хельсинки-Вантаа.

Инцидент произошел в понедельник, 13 января, сообщили в финском Центре по расследованию чрезвычайных ситуаций OTKES.

«Начато предварительное расследование ЧП в аэропорту Вантаа 13 января. Серьезный инцидент с участием члена экипажа самолета, выпавшего из A320 и получившего травмы», – говорится в сообщении. Характер травм, которые получил член экипажа, не уточняется. Известно лишь, что борт принадлежит Finnair.

Пассажиров в момент ЧП на борту не было, они все уже вышли из самолета и сели в автобусы, чтобы ехать в терминал. На борту оставались только персонал и члены экипажа. Падение из самолета на взлетную полосу произошло через ту же дверь, через которую до этого прошли пассажиры. Причины случившегося выясняются.

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