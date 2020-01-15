Укрнафта недовольна тем, что Украина покупает нефть в Беларуси

В компании называют такие операции «токсичными».

При чем здесь Коломойский, спросите вы? И будете совершенно правы – совершенно очевидно, что не при чем.

Однако предприятие Укрнафта официально обратилось к самому президенту Владимиру Зеленскому и председателю СНБО Данилову с нотой протеста относительно закупок Нафтогазом нефтепродуктов в Республике Беларусь.

По мнению Укрнафты, акционерами предприятий-участников сделки со стороны Беларуси являются российские компании Газпром и Роснефть. Фактически, Украина приобретает нефтепродукты у страны-агрессора, которая находится под санкциями нашей страны.

Такие сделки в Укрнафте считают минимум токсичными, а то и вовсе незаконными.

Никакой официальной реакции на письмо украинской компании не последовало.

Пока не последовало.

Тэги: Нафтогаз, беларусь, Владимир Зеленский, нефть, импорт, коломойский, укрнафта