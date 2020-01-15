Укрнафта недовольна тем, что Украина покупает нефть в Беларуси
В компании называют такие операции «токсичными».
При чем здесь Коломойский, спросите вы? И будете совершенно правы – совершенно очевидно, что не при чем.
Однако предприятие Укрнафта официально обратилось к самому президенту Владимиру Зеленскому и председателю СНБО Данилову с нотой протеста относительно закупок Нафтогазом нефтепродуктов в Республике Беларусь.
По мнению Укрнафты, акционерами предприятий-участников сделки со стороны Беларуси являются российские компании Газпром и Роснефть. Фактически, Украина приобретает нефтепродукты у страны-агрессора, которая находится под санкциями нашей страны.
Такие сделки в Укрнафте считают минимум токсичными, а то и вовсе незаконными.
Никакой официальной реакции на письмо украинской компании не последовало.
Пока не последовало.
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