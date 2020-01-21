Наличные, карта или рука? Amazon разрабатывает оплату по ладони
Технический гигант планирует создать терминалы, где потребители могли бы предъявить информацию о кредитной карте на своих ладонях.
Компания Amazon подала патент на терминалы, которые позволят людям расплачиваться ладонью. Разработчики хотят максимально упростить процесс оплаты и убрать из него все промежуточные предметы (смартфоны и карты), пишет WSJ.
Устройство будет работать как сканер, способный опознать человека по индивидуальным особенностям ладони: линиям, складкам, венам. Вся биометрическая информация будет храниться в облаке Amazon.
Первым делом такие терминалы поставят в кофейнях и ресторанах фастфуда, потому что там всегда большие потоки людей и быстрая оплата по ладони будет особенно удобна. Уже сейчас технологией заинтересовались в компаниях Visa, JPMorgan Chase, Wells Fargo и Synchrony Financial.
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