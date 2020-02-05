Вероятного соперника Ломаченко арестовали за избиение матери его ребенка
Арестованный свою вину не признает.
В США арестован за рукоприкладство чемпион мира по боксу в легком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации Джервонта Дэвис. Задержание произошло в Майами, чемпион сам сдался полиции, не оказывая сопротивление.
Дэвису вменят применение силы в отношении его бывшей девушки, являющейся матерью ребенка спортсмена. Чемпион прилюдно буквально вытолкал потерпевшую с благотворительного матча по баскетболу. Невольные свидетели неприятной сцены сняли поведение Дэвиса, и теперь ему грозит уголовная ответственность.
Ранее промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявлял о возможной организации боя между украинским чемпионом и американцем.
Профессиональный рекорд Джервонты Дэвиса – 23 победы в 23 боях. Теперь туда можно засчитать и избиение экс-возлюбленной.
Американец отвергает обвинения, утверждая, что никогда бы не причинил боли матери собственного ребенка.
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