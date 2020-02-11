Генпрокурор США взялся за Байдена

После провала импичмента главный оппонент Дональда Трампа может попасть под расследование.

Министерство юстиции США начало проверку информации, которую собрал в Украине адвокат Трампа Рудольф Джулиани, о якобы причастности семьи Байдена к коррупции в нашей стране.

«Минюст обязан держать открытые двери для всех, кто хочет нам предоставить информацию, которая на их взгляд важна. Но при всем уважении, мы должны быть очень осторожными с любой информацией, поступающей из Украины. В Украине есть много взглядов и противоречий, поэтому мы не можем воспринимать все на веру. Поэтому мы приняли это к рассмотрению, чтобы информацию из Украины тщательно исследовали в министерстве», – приводит слова Генпрокурора США Уильяма Барра «Голос Америки».



Для проверки данных Минюст будет работать с партнерами из разведывательного сообщества США. «И это касается всей информации, поступающей в министерство по Украине, в том числе той, что может предоставить господин Джулиани», – заявил Уильям Барр.

Это исключительно американская юрисдикция

В этом расследовании важным свидетелем может стать экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который дал объемное интервью украинским СМИ. В нем он утверждает, что ничего незаконного в заработках Хантера Байдена в Украине нет.

«Из украинских источников увидели, сколько получали члены правления Burismа, в том числе господин Хантер Байден. Как вы знаете, я заявил о том, что ничего незаконного в таких платежах нет. Любая компания может платить членам своего правления сколько хочет. Фирма, связанная с господином Байденом-младшим, получала серьезную сумму – порядка 150 тысяч долларов ежемесячно – за консалтинг. Это их право», – рассказал Луценко в интервью интернет-изданию Цензор. Нет. По его словам, ни Байден-старший, ни Байден-младший не нарушили украинский закон.

А вот что может быть предметом расследования, так это давление Байдена на президента Украины Порошенко с требованием уволить генпрокурора Шокина в обмен на 1 миллиард долларов помощи США.

«Это статья 343 Уголовного кодекса. С достаточно серьезными санкциями. Это заявление генерального прокурора (Виктора Шокина – ред.) о том, что его отставка была следствием политического давления господина Байдена. А Шокин осуществлял расследование фирмы, которая жирно оплачивала жизнь сына того, кто, судя по заявлению, давил на генпрокурора Украины», – высказался Юрий Луценко.

США могут обратиться к Украине

По словам Луценко, Джулиани пытался убедить его в том, что разговор Байдена с Порошенко о миллиардной помощи был взяткой. «Это не наша юрисдикция. Конфликт интересов, злоупотребления, любые другие возможные, еще раз – возможные, правонарушения господина Байдена – это исключительно американская юрисдикция», – продолжил экс-генпрокурор.

«Если в информации Джулиани будут конкретные документы, которые будут свидетельствовать о нарушении федеральных законов, то против Байдена может быть возбуждено уголовное дело. Но то, что известно в Украине, и то, что сам Джо Байден говорил в некоторых интервью и написал в своей книге, как он снимал генпрокурора Украины, выглядит как давление и может дать повод для возбуждения такого дела. И в соответствии с договором о международной правовой помощи, США могут обратиться к Украине с просьбой о предоставлении документов и информации по этому делу», – рассказал «КП в Украине» экс-министр юстиции Александр Лавринович.

США также могут пригласить для дачи показаний украинских свидетелей, например, тех же Виктора Шокина и Юрия Луценко. Заявление Шокина о том, что Джо Байден был причастен к его увольнению, которое он подал в Госбюро расследованияй, никакой юридической силы в США не имеет. «Но ГБР может проводить по нему те следственные действия, которые предусмотрены украинским законодательством. А потом предоставить результаты этого расследования американской стороне», – пояснил Александр Лавринович.

Возбуждайте дело против Байдена!

В этом же расследовании минюста США могут всплыть и нехорошие для самого Трампа подробности. В своем интервью Луценко с десяток раз повторил, что именно адвокат президента США Джулиани принуждал его открыть в Украине дело против Байдена и его сына.

«В голове у Джулиани была одна идея – любым способом возбудить дело внутри Украины. Возбуждайте дело против Байдена! Что, с моей точки зрения, является незаконным. Никакого события, которое подпадало бы под юрисдикцию украинской правоохранительной системы, на тот момент, до последнего дня моего генпрокурорства, не было. Точка», – рассказал Луценко. То есть, давление на Украину со стороны людей Трампа по «делу Байдена» все-таки было.

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