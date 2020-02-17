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Главная » Украина » Происшествия
15:25 17 Февраля 2020 Просмотров 301   КомментариевКомментарии

Возле ТЦ в Харькове нашли взрывное устройство

Полиция разыскивает злоумышленника, причастного к преступлению.

В Харькове, в урне возле входа в ТЦ «Французский бульвар», было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Информация о находке поступила около часа ночи. По адресу сразу выехали взрывотехники и следователи.

Информацию о данном событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о террористическом акте (ч.1 ст.258 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Полиция ищет злоумышленника, причастного к преступлению.

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Тэги: Харьков, бомба, тц, взрывное устройство

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