Возле ТЦ в Харькове нашли взрывное устройство

Полиция разыскивает злоумышленника, причастного к преступлению.

В Харькове, в урне возле входа в ТЦ «Французский бульвар», было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Информация о находке поступила около часа ночи. По адресу сразу выехали взрывотехники и следователи.

Информацию о данном событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о террористическом акте (ч.1 ст.258 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Полиция ищет злоумышленника, причастного к преступлению.

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