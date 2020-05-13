Игорь Колыхаев: Обещания нужно выполнять

Народный депутат и лидер партии «Нам здесь жить», прокомментировал некоторые аспекты касательно того, как действующая власть исполняет обещания.

Народный депутат и лидер партии «Нам здесь жить», прокомментировал некоторые аспекты касательно того, как действующая власть исполняет обещания.

«Во-первых, хочу спросить у и. о. Минэнерго, Ольги Буславец – где Ваш комплекс антикризисных мер в данном направлении? Я вот буквально цитирую исполняющего обязанности министра – в течении недели будет сформирован перечень неотложных для энергетики мер. Это было обещано 16 апреля, а прошло уже больше 3-х недель! Или мы можем считать попытку повысить стоимость электроэнергии, для населения таким планом? Или предложение как-то майнить криптовалюту на АЭС, это комплекс антикризисных мер? Это всё уже напоминает не то, что шутки, а откровенное глумление над людьми» – считает депутат.

Колыхаев, также подчёркивает и ряд других, мягко говоря, неудачных ходов со стороны властей.

«Смотрите, нынешняя правящая элита сама себя загнала в глухой угол. Вот недавно в МВФ, заявили, что не готовы предоставлять очередной макроэкономический транш Украине. Но если раньше шла речь о получении 8-10 млрд. долларов, то сейчас уже едва ли и 5 млрд. готов выделить международный кредитор. Почему? Не вдаваясь в заумные фразы экспертов, скажу просто – результат полного внешнего управления» – считает Игорь Колыхаев.

Завершая свой комментарий лидер партии «Нам здесь жить» выразил уверенность, что единственный путь к процветанию сильной экономики – экспорт отечественной готовой продукции.

«Это единственно правильный путь! Только максимальная поддержка отечественных производителей готовой продукции спасёт экономику. И здесь я вижу ряд стратегических ходов. Нужно либо настаивать и отстаивать наши интересы в рамках Ассоциации с ЕС, либо разрывать этот договор в одностороннем порядке. Вводить пошлину для товаров, которые завозятся к нам из Европы. Наращивать темпы увеличения экспорта в Китай, Азию в целом, Африку. Также восстановить наши сильные экспортные позиции в РФ! Иного пути просто нету» – резюмировал Колыхаев.

Тэги: Игорь Колыхаев