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Главная » Мир » Спорт
11:58 18 Мая 2020 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Старые кеды Майкла Джордана проданы за рекордные полмиллиона долларов

Кеды легенды баскетбола Майкла Джордана с его автографами проданы за рекордные 560 тысяч долларов на онлайн-аукционе Sotheby’s.

Майкл Джордан носил кеды разного размера - левый чуть меньше правого

Предыдущий рекорд составлял 437,5 тысяч долларов за пару Nike 1972 Moon Shoes.

Кеды 1985 года Nike Air Jordan были проданы Джорданом Геллером, основателем музея Shoezeum в Лас-Вегасе. Их стартовая цена не превышала 150 тысяч долларов, сообщает BBC.

Эту обувь баскетболист носил на старте своей карьеры, во время дебютного сезона в «Чикаго Буллз».

Продажа совпала с показом документального сериала Netflix «Последний танец». В шести сериях фильма рассказывается о спортивной карьере Джордана и его борьбе за шестой титул NBA в сезоне 1997-98 годов.

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Тэги: аукцион, баскетбол, Майкл Джордан

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