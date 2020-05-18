Старые кеды Майкла Джордана проданы за рекордные полмиллиона долларов
Кеды легенды баскетбола Майкла Джордана с его автографами проданы за рекордные 560 тысяч долларов на онлайн-аукционе Sotheby’s.
Предыдущий рекорд составлял 437,5 тысяч долларов за пару Nike 1972 Moon Shoes.
Кеды 1985 года Nike Air Jordan были проданы Джорданом Геллером, основателем музея Shoezeum в Лас-Вегасе. Их стартовая цена не превышала 150 тысяч долларов, сообщает BBC.
Эту обувь баскетболист носил на старте своей карьеры, во время дебютного сезона в «Чикаго Буллз».
Продажа совпала с показом документального сериала Netflix «Последний танец». В шести сериях фильма рассказывается о спортивной карьере Джордана и его борьбе за шестой титул NBA в сезоне 1997-98 годов.
Новости по теме
Авторитетный ресурс ESPN составил рейтинг лучших игроков НБА за всю 74-летнюю историю существования лиги.
Кермит Вашингтон просит выпустить на свободу из-за опасений заразиться инфекцией в тюрьме и умереть.
Майка легенды НБА Майкла Джордана с его автографом была продана на Robert Edward Auctions. Изначально цена лота составляла 25000 долларов.