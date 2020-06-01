НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Политика
15:50 01 Июня 2020 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

Разумков рассказал историю долга в $1 млн

Данные в долг деньги главе парламента четыре года спустя все еще не вернули, ничего противозаконного в этом нет.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков одолжил 26,7 млн грн своему знакомому до прихода на государственную службу. Об этом он сообщил в понедельник, 1 июня, на брифинге.

«Этот заем состоялся еще в 2016 году, когда я еще занимался бизнесом, не занимался политикой. Эти средства появились и были заемные, когда я еще не относился к этому зданию», – сказал он.

Разумков выразил уверенность, что долговая операция была проведена абсолютно законно.

Я уверен, что и НАПК и налоговая поднимут, посмотрят и разберутся в вопросе. Эта сумма была задекларирована и в прошлой декларации, когда мы пришли в Раду. «, – пояснил Разумков.

Источник:
Тэги: долг, спикер, Разумков

Новости по теме

Разумков о люстрации: «я ее не поддерживаю»

Разумков считает, что людей, которые были замешаны в коррупции нужно сажать, а не увольнять.

Разумков анонсировал внеочередное заседание Рады и повестку дня

Спикер парламента рассказал, когда депутаты соберутся для обсуждения изменений к бюджету.

Валовый внешний долг Украины превысил 120 млрд долларов

Показатель включает как государственный, так и частный долг.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты