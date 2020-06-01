Разумков рассказал историю долга в $1 млн

Данные в долг деньги главе парламента четыре года спустя все еще не вернули, ничего противозаконного в этом нет.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков одолжил 26,7 млн грн своему знакомому до прихода на государственную службу. Об этом он сообщил в понедельник, 1 июня, на брифинге.

«Этот заем состоялся еще в 2016 году, когда я еще занимался бизнесом, не занимался политикой. Эти средства появились и были заемные, когда я еще не относился к этому зданию», – сказал он.

Разумков выразил уверенность, что долговая операция была проведена абсолютно законно.

Я уверен, что и НАПК и налоговая поднимут, посмотрят и разберутся в вопросе. Эта сумма была задекларирована и в прошлой декларации, когда мы пришли в Раду. «, – пояснил Разумков.

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