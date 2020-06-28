В ЕС хотят ограничить расчеты наличкой
Совет Европейского союза призвал Еврокомиссию улучшить правовую базу финансовых расследований в ЕС для борьбы с организованной преступностью.
Совет ЕС предлагает возобновить обсуждение ограничения платежей наличными деньгами на уровне Евросоюза, сообщает Интерфакс-Украина.
Совет Европейского союза призвал Еврокомиссию улучшить правовую базу финансовых расследований в ЕС для борьбы с организованной преступностью.
Также предлагается рассмотреть необходимость совершенствования правовой базы для виртуальных активов.
Оценки показывают, что доходы от организованной преступности в ЕС достигли 110 млрд евро в год, а уровень конфискации остается очень низким. Поэтому финансовые расследования имеют первостепенное значение для ЕС в деле предотвращения организованной преступности, терроризма и борьбы с ними.
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