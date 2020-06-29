НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
09:06 29 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко заявил о возможности Майдана в Беларуси

По его словам, обстановку внутри страны расшатывают.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы главы государства будут «очень интересными». Сейчас власти принимают упреждающие меры, чтобы не расшатать ситуацию внутри страны, сообщает БелТА.

По его словам, все начинается постепенно – расшатывается обстановка внутри страны, идет «наступление на действующую власть», происходит «слом власти».

«Выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее. Это я обещаю», – отметил Лукашенко.

Он не исключил, что ситуация в Беларуси может привести к «Майдану».

«Хорошо, если кто-то пробелорусский садится в кресло, тогда ладно уже с этим Майданом. Через майдан – беспорядки, волокита вплоть до обращения к иностранному государству. Вы это исключаете? А я нет. Я должен думать по максимуму, потому что не знаю, какие действия они предпримут», – сказал действующий президент страны.

Источник:
Тэги: майдан, беларусь, Александр Лукашенко

Новости по теме

Лукашенко предложил России вступить в состав Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны.

Лукашенко заявил Путину, что ищет замену российскому газу

Беларусь будет искать альтернативных поставщиков нефти и газа, если Россия установит на них слишком высокую цену.

Лукашенко заявил, что Россия прессует Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что Москва каждый год начинает «прессовать» Минск, «завинчивая гайки».

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты