Лукашенко заявил о возможности Майдана в Беларуси

По его словам, обстановку внутри страны расшатывают.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы главы государства будут «очень интересными». Сейчас власти принимают упреждающие меры, чтобы не расшатать ситуацию внутри страны, сообщает БелТА.

По его словам, все начинается постепенно – расшатывается обстановка внутри страны, идет «наступление на действующую власть», происходит «слом власти».

«Выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее. Это я обещаю», – отметил Лукашенко.

Он не исключил, что ситуация в Беларуси может привести к «Майдану».

«Хорошо, если кто-то пробелорусский садится в кресло, тогда ладно уже с этим Майданом. Через майдан – беспорядки, волокита вплоть до обращения к иностранному государству. Вы это исключаете? А я нет. Я должен думать по максимуму, потому что не знаю, какие действия они предпримут», – сказал действующий президент страны.

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