Марадону могут назначить главным тренером сборной Испании по футболу
По информации источника издания Marca, Марадона возглавит сборную, если Антонио Торрес станет президентом Королевской федерации футбола Испании
Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и «Наполи» Диего Армандо Марадона может стать главным тренером сборной Испании. По информации источника, такой исход вполне вероятен, если Антонио Торрес станет президентом Королевской федерации футбола Испании.
Кандидат на пост заявил, что уже провел предварительные переговоры с аргентинским специалистом и заявил, что стороны договорились между собой.
В случае назначения, перед Марадоной будет стоять задача выхода в финал предстоящего чемпионата мира в Катаре.
Напомним, в сентябре 2019 года бывший тренер сборной Аргентины Диего Марадона стал главным тренером клуба «Химнасия и Эсгриму».
Ранее Марадона возглавлял «Дорадос», выступающий во втором по силе дивизионе Мексики, но середине июне 2019 года 58-летний специалист покинул из-за проблем со здоровьем.
Новости по теме
В заключительном матче 30-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» обыграл «Реал» из Сосьедада со счетом 2:1. Один из голов записал на свой счет Серхио Рамос.
В четверг, 11 июня, матчем между «Севильей» и «Бетисом» официально возобновился чемпионат Испании по футболу, который был остановлен из-за эпидемии.
Прокурор Верховного суда Испании начал расследование в отношении бывшего короля Хуана Карлоса I. Его подозревали в получении незаконного вознаграждения.